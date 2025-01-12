Hija de Giovanny Ayala estalló luego que atacaran a su papá: "Gente tan inhumana"

Las desapariciones de Miguel Ayala y Nicolás Pantoja tienen en vilo a sus familiares y amigos, esto porque hasta el momento sus paraderos son materia de investigación por las autoridades.

¿Por qué atacaron a Giovanny Ayala en medio de la desaparición de su hijo?

El cantante Giovanny Ayala y su familia han estado activos en redes sociales pidiendo por la liberación de Miguel y su mánager.

Sin embargo, al estar expuestos como figuras públicas, los malos comentarios no han faltado, precisamente, un internauta arremetió contra el cantante a través de redes sociales, tildándolo de interesado.

"A ese man le importa solo la plata".

Luego de este fuerte mensaje, una de las hijas del cantante, Natalia Ayala, salió en su defensa con un directo mensaje en el que tildó a esta persona de inhumana e insensible.

La gente opina demasiado fácil sin tener idea del dolor que estamos viviendo como familia.

La joven aseguró que desde que desapareció su mi hermano, el tiempo se se les paró a todos sus seres queridos y que están llenos de intranquilidad.

No estamos viviendo normal, ni tranquilos, pero aún así nos toca cumplir con responsabilidades que ya estaban pactadas porque hay cosas que no se pueden detener aunque uno esté roto por dentro.

Hija de Giovanny Ayala defendió a su papá de mal comentario. (Foto Canal RCN | Freepik).

¿Cómo reaccionó la hija de Giovanny Ayala luego que atacaran a su padre?

Natalia Ayala aseguró que intercedía por su papá porque en medio de todo el dolor que siente su familia, su progenitor es uno de los más afectados.

Mi papá no puede defenderse en este momento, pero gracias a Dios tiene hijos que sí dan la cara por él", fueron las palabras de ‘Nata’.

La joven también aprovechó para cuestionar a las personas que se toman el tiempo de lanzarles odio y malos comentarios en este momento tan complejo.

¿Qué clase de corazón tienen? Yo no quisiera responder, pero es inevitable.

Precisamente, la joven se sinceró con sus seguidores al decir que durante esta situación ha preferido alejarse de redes sociales por todo lo que se ha hablado y dicho sin sustento sobre el paradero de su hermano.

A veces me da una flojera horrible coger el celular, porque por todos lados me aparece lo de mi hermano y duele. Pero lo que más me cansa es ver gente tan inhumana, hablando, sin saber, sin respetar el dolor ajeno, diciendo cosas tan estúpidas que uno ni entiende.

Hija de Giovanny Ayala reveló reveló el dolor de la mamá de Miguel Ayala

Natalia Ayala aprovechó el momento también para pedir prudencia y respeto por el momento que atraviesan todos en su familia.

La joven aseguró que la mamá de su hermano era una de las más afectadas y que el dolor de ella era algo que no tenía comparación y que no le desearía a nadie.

Un poquito de prudencia, esa mamita está cargando un dolor que ninguna mamá quisiera sentir, ninguna quisiera estar en el lugar de ella en estos momentos.