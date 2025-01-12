Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hija de Giovanny Ayala estalló luego que atacaran a su papá: "Gente tan inhumana"

Natalia Ayala salió en defensa de su papá luego que lo criticaran en medio de la desaparición de su hermano Miguel Ayala.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Hija de Giovanny Ayala lo defendió
Hija de Giovanny Ayala estalló tras fuerte comentario en contra de su papá. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Las desapariciones de Miguel Ayala y Nicolás Pantoja tienen en vilo a sus familiares y amigos, esto porque hasta el momento sus paraderos son materia de investigación por las autoridades.

Artículos relacionados

¿Por qué atacaron a Giovanny Ayala en medio de la desaparición de su hijo?

El cantante Giovanny Ayala y su familia han estado activos en redes sociales pidiendo por la liberación de Miguel y su mánager.

Sin embargo, al estar expuestos como figuras públicas, los malos comentarios no han faltado, precisamente, un internauta arremetió contra el cantante a través de redes sociales, tildándolo de interesado.

"A ese man le importa solo la plata".

Luego de este fuerte mensaje, una de las hijas del cantante, Natalia Ayala, salió en su defensa con un directo mensaje en el que tildó a esta persona de inhumana e insensible.

La gente opina demasiado fácil sin tener idea del dolor que estamos viviendo como familia.

La joven aseguró que desde que desapareció su mi hermano, el tiempo se se les paró a todos sus seres queridos y que están llenos de intranquilidad.

No estamos viviendo normal, ni tranquilos, pero aún así nos toca cumplir con responsabilidades que ya estaban pactadas porque hay cosas que no se pueden detener aunque uno esté roto por dentro.

El ruego de Giovanny Ayala: así invita a una velatón por la libertad de su hijo
Hija de Giovanny Ayala defendió a su papá de mal comentario. (Foto Canal RCN | Freepik).

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó la hija de Giovanny Ayala luego que atacaran a su padre?

Natalia Ayala aseguró que intercedía por su papá porque en medio de todo el dolor que siente su familia, su progenitor es uno de los más afectados.

Mi papá no puede defenderse en este momento, pero gracias a Dios tiene hijos que sí dan la cara por él", fueron las palabras de ‘Nata’.

La joven también aprovechó para cuestionar a las personas que se toman el tiempo de lanzarles odio y malos comentarios en este momento tan complejo.

¿Qué clase de corazón tienen? Yo no quisiera responder, pero es inevitable.

Precisamente, la joven se sinceró con sus seguidores al decir que durante esta situación ha preferido alejarse de redes sociales por todo lo que se ha hablado y dicho sin sustento sobre el paradero de su hermano.

A veces me da una flojera horrible coger el celular, porque por todos lados me aparece lo de mi hermano y duele. Pero lo que más me cansa es ver gente tan inhumana, hablando, sin saber, sin respetar el dolor ajeno, diciendo cosas tan estúpidas que uno ni entiende.

Artículos relacionados

Hija de Giovanny Ayala reveló reveló el dolor de la mamá de Miguel Ayala

Natalia Ayala aprovechó el momento también para pedir prudencia y respeto por el momento que atraviesan todos en su familia.

La joven aseguró que la mamá de su hermano era una de las más afectadas y que el dolor de ella era algo que no tenía comparación y que no le desearía a nadie.

Un poquito de prudencia, esa mamita está cargando un dolor que ninguna mamá quisiera sentir, ninguna quisiera estar en el lugar de ella en estos momentos.

Hija de Giovanny Ayala habló de la supuesta liberación de su hermano
Hija de Giovanny Ayala se pronunció sobre situación de su hermano. (Fotos Canal RCN y Freepik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Maleja compartió la tradición de gratitud que su padre realizaba cada inicio de diciembre. Maleja Restrepo

Maleja Restrepo recordó a su papá con un emotivo ritual de navidad: "Agradezco extrañarte"

Maleja Restrepo inició diciembre con un homenaje a su padre retomando el ritual de gratitud que él hacía cada año en familia.

Expareja de Kevin Roldán se pronunció acerca de la condición de su hijo: compartió estos detalles Kevin Roldán

Expareja de Kevin Roldán se pronunció acerca de la condición de su hijo: compartió estos detalles

Expareja de Kevin Roldán rompió el silencio tras la complicada condición que enfrenta su hijo y compartió su estado de salud.

Ornella Sierra con su novio Ornella Sierra

Ornella Sierra respondió a crítica tras presumir a su nuevo novio

La influenciadora Ornella Sierra habló sobre exponer su nueva relación a la opinión pública.

Lo más superlike

Daddy Yankee y J Balvin Daddy Yankee

Daddy Yankee reveló sus exigencias para estar en el concierto de J Balvin

El cantante Daddy Yankee reveló qué pidió para estar presente en el show de J Balvin en Medellín.

Falleció reconocido artista mientras tocaba en vivo Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido artista en pleno concierto: así fue el momento

¿Quiénes son los integrantes del séptimo grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia? La casa de los famosos

¿Por qué son famosos Maiker Smith, Erick Pabón y El Sebastucho? Conoce más sobre los aspirantes de La casa de los famosos Colombia

Florinda Meza recordó a su difundo esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida” Talento internacional

Florinda Meza recordó a su difunto esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida”

La historia que impactó a Nanis Ochoa sobre no tratar su condición Nanis Ochoa

Esto pasaría si Nanis Ochoa no se hubiera sometido a su intervención estética