Expareja de Kevin Roldán se pronunció acerca de la condición de su hijo: compartió estos detalles
Expareja de Kevin Roldán rompió el silencio tras la complicada condición que enfrenta su hijo y compartió su estado de salud.
En las últimas semanas, el nombre de Lina Arroyave se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras anunciarles a sus hijos que su hijo Mathías, fruto de su exrelación con el cantante de género urbano Kevin Roldan, fue sometido a un procedimiento médico.
Además, la modelo y creadora de contenido digital, ha compartido mediante sus redes sociales el incondicional apoyo que le ha transmitido a su hijo de diez años para que pueda caminar con normalidad tras algunas complicaciones que padece.
¿Qué dijo la expareja de Kevin Roldan tras el procedimiento médico que enfrentó su hijo?
Recientemente, Lina Arroyave generó múltiples comentarios a través de una emotiva publicación en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, revelando nuevos detalles acerca de la recuperación de su hijo, expresando las siguientes palabras:
“Hoy terminamos gracias a Dios una semana llena de noticias positivas en el proceso de rehabilitación de Mathi. No me importa hasta dónde llega la ciencia médica, no me interesa que sea posible o imposible; yo solo confío en Dios, hago lo q tengo que hacer, no me quedo quieta ni dejo quieto”, agregó Lina Arroyave.
Así también, Lina expresó que su hijo ha estado bajo el respectivo cuidado de especialistas médicos, quienes le han brindado todo su apoyo para que pueda tener una movilidad con normalidad en sus piernas a causa de una enfermedad diagnosticada. Con base en esto, expresó el deseo que tiene de poder acompañarlo en su progresiva recuperación:
“Mi deseo es verlo caminar, hablar, ir al colegio, verlo, hablar inglés, verlo viajar por el mundo, ver al mundo, enloquecer de amor cuando vean su rostro o escuchen su nombre por su nobleza. Aquí solo hay una cosa cierta y es que Dios ha estado siempre, ya no andamos en un coche, pasamos a este andador y vamos paso a paso”.
¿Quién es y a qué se dedica Lina Arroyave, la expareja de Kevin Roldan?
Es clave recordar que, hace varios años, el cantante reguetonero Kevin Roldán, conocido por varias piezas musicales como: ‘Hasta abajo’, ‘Una noche más’ y ‘Sino te enamoras’.
En el pasado, el cantante tuvo una polémica relación con la modelo Lina Arroyave, madre de su hijo Mathías. Sin embargo, han demostrado separar las "diferencias" que tuvieron en el pasado para darle una especial crianza a su pequeño.