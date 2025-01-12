Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ornella Sierra respondió a crítica tras presumir a su nuevo novio

La influenciadora Ornella Sierra habló sobre exponer su nueva relación a la opinión pública.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Ornella Sierra con su novio
Ornella Sierra presumió a su novio/Canal RCN

La influenciadora Ornella Sierra presumió a su nuevo novio luego de asistir a uno de los concierto del cantante Beéle y recibió opiniones divididas tras mostrarlo.

¿Quién es el nuevo novio de Ornella Sierra?

La creadora de contenido confirmó su noviazgo con Humberto Vargas, un ingeniero mecánico y empresario en la industria de la producción de eventos de Barranquilla.

Ornella Sierra con nuevo novio

La joven se mostró muy feliz junto a él disfrutando del show del artista Beéle, quien lleva varias fechas de conciertos en el Movistar Arena en Bogotá.

Luego de presumir lo enamorada que está varios internautas reaccionaron, algunos felicitándola y deseándole lo mejor en su nueva relación, mientras que otros no tardaron en criticarla.

¿Por qué Ornella Sierra expone su noviazgo?

Ornella Sierra activó la herramienta de preguntas en sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, y allí la interrogaron sobre por qué sigue mostrando sus relaciones amorosas después de las polémicas que ha protagonizado al respecto.

Ornella Sierra sobre noviazgo

Ella decidió responder usando una fotografía de su niñez y reaccionar con el humor que la caracteriza.

"Yo lo publico para ver si alguna me escribe "tú o me conocer, pero yo a ti sí", gracias a Dios no ha pasado chic@s, seguimos invictas con la bendición del señor", escribió.

Tras su revelación, varios seguidores coincidieron con su pensamiento y detallaron lo bien que hacía con mostrar su relación, mientras que otros le aconsejaron ser más reservada al respecto y no darle tanta visibilidad y fama como ha ocurrido anteriormente.

Cabe destacar que, las relaciones que más han dado de qué hablar de la influenciadora fueron con el empresario Farid Pinea y el cantante Miguel Bueno, con quien se conoció en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Por ahora, Ornella Sierra sigue disfrutando de su romance y entreteniendo a sus miles de fanáticos con su diverso contenido sobre su estilo de vida, recetas, tips de belleza, humor y más.

Asimismo, se encuentra trabajando en nuevos proyectos, con los que espera seguir cautivando a todos sus fanáticos que la elogian tanto.

