Hija de Epa Colombia derrite con baile viral; así la elogiaron

Daphne Samara, hija de la empresaria Epa Colombia, derritió de ternura a miles de fanáticos de la influenciadora tras realizar un baile viral.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Adiós a una exreina! Murió famosa modelo y presentadora tras batalla contra el cáncer

¿Qué baile hizo la hija de Epa Colombia?

A través de las redes sociales de la empresaria, donde suma millones de seguidores y las cuales administra su prometida Karol Samantha, se compartió un video de la pequeña uniéndose a uno de los trend de bailes más populares de las últimas semanas.

En la grabación se ve a la niña desde su casa decorada de Navidad haciendo algunos pasos de baile mientras se ve que está mirando, al parecer, a su mamá quien le estaría indicando los movimientos que debía hacer.

"Soy lo más lindo de mis mamis", se lee sobre la publicación y en la descripción le escribieron: "Te amamos hija hermosa".

Artículos relacionados Talento nacional Falleció reconocido actor colombiano: le habían detectado enfermedad degenerativa

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el video de baile de la hija de Epa Colombia?

Tras la revelación, la pequeña logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos y destacaron su ternura, detallando que esperan que muy pronto Epa Colombia pueda estar con su familia festejando de estas fechas tan especiales.

Muchos indicaron que siguen rezando y pidiendo a la justicia colombiana para que todo se pueda solucionar y la influenciadora regrese lo más pronto posible a su hogar y pueda seguir creando empleo con su emprendimiento de productos capilares, el cual está administrando su prometida.

Recordemos que la bebé tiene un año de edad, la cual fue gestada a través de inseminación artificial, por la que Epa Colombia pudo cumplir su sueño de convertirse en madre de una hija con rasgos similares a los de Karol Samantha como ella quería.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón se enteró de la desaparición del hijo de Giovanny Ayala y así reaccionó

Por ahora, los abogados de la empresaria continúan en procesos para que Epa Colombia recupere su libertad y pueda estar con los suyos lo más rápido posible.

Actualmente, la creadora de contenido se encuentra en La Escuela de Carabineros en la ciudad de Bogotá cumpliendo con su condena por su caso con TransMilenio, por la que le dieron más de cinco año en prisión.