Paola Jara enternece con foto de su hija Emilia vestida de conejita

En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 6 millones 800 mil seguidores, la reconocida y bella cantante colombiana de música popular Paola Jara reveló una nueva postal de su hija Emilia, fruto del amor que se tiene con su colega Jessi Uribe, quien nació hace tan solo 11 días.

¿Paola Jara mostró el rostro de su hija Emilia en esta nueva foto?

Se trata de una foto en la que tampoco muestra el rostro de la pequeña, pues debemos recordar que los dos artistas musicales, antes de que naciera la niña, fueron claros en explicarles a sus fans que no revelarían la carita de la niña por las malas experiencias que Jessi ha tenido con sus otros hijos, fruto de su anterior matrimonio.

Así pues, aunque Paola parece que le tomó bien la foto a la niña, lo que hizo fue ubicarle un sticker de corazón rosado en su carita. De este modo, lo que más llama la atención de la imagen es la ternura de sus pequeñas manitas recogidas y el vestuario que la cantante le puso este sábado 29 de noviembre.

Paola Jara sorprendió con foto de su hija. (AFP: Frazer Harrison y Freepik)

Se trata de un conjuntico, tejido de un material que parece ser lana, de color rosa claro y con un detalle bordado en una esquina inferior del saquito de unas orejitas de conejo. Para combinar, Paola le puso a la niña un gorrito del mismo color con unas orejitas de conejita, simulando un pequeño disfraz de este animal para la bebé.

Teniendo en cuenta la temática del vestuario, la propia Paola explicó, en el texto de la historia, lo encantada que está con el trajecito de la bebé: “tengo una conejita en casa [emoji de carita enamorada]” escribió la famosa.

En los comentarios de la historia, los fans de Paola no dudaron en comentarle lo enternecidos que quedaron con la postal.

¿Cómo llegó Emilia a la vida de Paola Jara?

Paola y Jessi confirmaron en junio de 2025 que estaban esperando su primer hijo juntos, una noticia que compartieron con gran emoción a través de un video en redes sociales donde mostraron la primera ecografía. Semanas después, revelaron que el bebé será una niña y que llevará por nombre Emilia, un anuncio que celebraron con una íntima revelación de género. La cantante ha contado que este embarazo es especialmente significativo porque antes sufrió dos pérdidas gestacionales, una experiencia dolorosa que incluso los hizo pensar en renunciar a su sueño de ser padres. El 19 de noviembre nació Emilia, emocionando a las redes sociales.