Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Paola Jara enternece con foto de su hija Emilia vestida de conejita

Emilia, la hija de Paola Jara y Jessi Uribe, nació hace 11 días y la cantante popular sigue encantando con fotos de la pequeña. Ahora se trata de una postal vestida de conejita.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Paola Jara publica foto de su hija Emilia vestida de conejita y enternece.
Paola Jara publica foto de su hija Emilia vestida de conejita.

En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 6 millones 800 mil seguidores, la reconocida y bella cantante colombiana de música popular Paola Jara reveló una nueva postal de su hija Emilia, fruto del amor que se tiene con su colega Jessi Uribe, quien nació hace tan solo 11 días.

Artículos relacionados

¿Paola Jara mostró el rostro de su hija Emilia en esta nueva foto?

Se trata de una foto en la que tampoco muestra el rostro de la pequeña, pues debemos recordar que los dos artistas musicales, antes de que naciera la niña, fueron claros en explicarles a sus fans que no revelarían la carita de la niña por las malas experiencias que Jessi ha tenido con sus otros hijos, fruto de su anterior matrimonio.

Así pues, aunque Paola parece que le tomó bien la foto a la niña, lo que hizo fue ubicarle un sticker de corazón rosado en su carita. De este modo, lo que más llama la atención de la imagen es la ternura de sus pequeñas manitas recogidas y el vestuario que la cantante le puso este sábado 29 de noviembre.

Paola Jara compartió emotiva foto de su hija
Paola Jara sorprendió con foto de su hija. (AFP: Frazer Harrison y Freepik)

Se trata de un conjuntico, tejido de un material que parece ser lana, de color rosa claro y con un detalle bordado en una esquina inferior del saquito de unas orejitas de conejo. Para combinar, Paola le puso a la niña un gorrito del mismo color con unas orejitas de conejita, simulando un pequeño disfraz de este animal para la bebé.

Teniendo en cuenta la temática del vestuario, la propia Paola explicó, en el texto de la historia, lo encantada que está con el trajecito de la bebé: “tengo una conejita en casa [emoji de carita enamorada]” escribió la famosa.

En los comentarios de la historia, los fans de Paola no dudaron en comentarle lo enternecidos que quedaron con la postal.

Artículos relacionados

¿Cómo llegó Emilia a la vida de Paola Jara?

Paola y Jessi confirmaron en junio de 2025 que estaban esperando su primer hijo juntos, una noticia que compartieron con gran emoción a través de un video en redes sociales donde mostraron la primera ecografía. Semanas después, revelaron que el bebé será una niña y que llevará por nombre Emilia, un anuncio que celebraron con una íntima revelación de género. La cantante ha contado que este embarazo es especialmente significativo porque antes sufrió dos pérdidas gestacionales, una experiencia dolorosa que incluso los hizo pensar en renunciar a su sueño de ser padres. El 19 de noviembre nació Emilia, emocionando a las redes sociales.

Paola Jara en sus primeros días como mamá.
Paola Jara descansó unos minutos mientras su bebé Emilia tomaba una pequeña siesta. Foto AFP/Gladys Vega
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Dani Duke sorprende al contar cuánto dinero le ofrecieron a La Liendra por sus orejas Dani Duke

Dani Duke cuenta la millonaria oferta que rechazó La Liendra por cambiar su apariencia: "un platal"

La influenciadora Dani Duke sorprendió al confesar que a La Liendra le ofrecieron “un platal” por cambiar sus orejas y nariz.

Muere influencer de belleza a sus 31 años tras días desaparecida e investigaciones señalan a exnovio. Viral

Muere influencer de 31 años y su cuerpo fue hallado en un bosque

La influencer de belleza estaba desaparecida desde el 24 de noviembre y sus amigos y familiares estaban preocupados por lo que le habría sucedido.

La Jesuu cuenta lo que vivió por culpa de Juan David Tejada Aída Victoria Merlano

La Jesuu rompe el silencio sobre el ex de Aida Victoria: "me sentía en peligro"

La Jesuu decidió hablar sobre el ex de Aida Victoria y relató situaciones difíciles en las que él estuvo, presuntamente, involucrado.

Lo más superlike

Leona le quita la vida a joven de 19 años que invadió su jaula en zoológico. Viral

VIDEO: muere joven de 19 años tras invadir jaula de una leona en un zoológico

El joven escaló los muros de la jaula y fue atacado por la leona. Tras el suceso, el animal se encuentra en observación veterinaria.

Así se vivió el Megaland 2025 por primera vez en el Campín y celebrando 20 años de su creación. Viral

Así se vivió el primer Megaland en el Campín, celebrando los 20 años del evento

Lorena Altamirano entra a La Casa de los Famosos Colombia 3 tras liderar las votaciones La casa de los famosos

La prometida del Flaco Solórzano ingresará a La casa de los famosos Colombia 3: así quedaron las votaciones

Florinda Meza recordó a su difundo esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida” Talento internacional

Florinda Meza recordó a su difunto esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida”

La historia que impactó a Nanis Ochoa sobre no tratar su condición Nanis Ochoa

Esto pasaría si Nanis Ochoa no se hubiera sometido a su intervención estética