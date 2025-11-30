Muere influencer de 31 años y su cuerpo fue hallado en un bosque

La influencer austriaca de 31 años Stephanie Pieper falleció y, de acuerdo con medios internacionales, su exnovio habría confesado a las autoridades que es el responsable del suceso y los habría llevado hasta el lugar en el bosque en el que habría dejado escondido su cuerpo.

El lunes 24 de noviembre desapareció repentinamente la creadora de contenido y su muerte ha conmovido y paralizado a Austria, pues muchos tenían la esperanza de encontrarla con vida.

¿Quién es el responsable de la muerte de la influencer Stephanie Pieper?

No obstante, de acuerdo con reportes policiales y medios austriacos, el exnovio habría admitido haber afectado a Pieper y llevó a los investigadores hasta una zona boscosa donde, presuntamente, había escondido el cuerpo.

El día que desapareció, Stephanie fue vista por última vez al volver a su apartamento tras una fiesta navideña con amigos y compañeros. Horas más tarde, su mascota fue encontrada sola en el hogar y esto levantó las sospechas tanto de sus amigos y familiares.

Finalmente, el llamado a la policía lo hicieron sus amigos cuando la mujer no llegó a una sesión de fotos programada para ese martes. De inmediato, las investigaciones de las autoridades iniciaron y superaron las fronteras de Austria. Además, determinaron al exnovio como el principal sospechoso.

El hombre, también de 31 años, fue capturado en Eslovenia luego de que varias pistas demostraran que se trasladó de Austria a Eslovenia varias veces durante esos días y luego de encontrar su carro hecho cenizas frente a un casino, lo extraditaron a Austria y allí lo interrogaron.

¿Más sospechosos en la investigación?

El hermano y el padrastro de este hombre también son investigados por la policía por presunta complicidad en el hecho, pues habrían ayudado a encubrir el crimen y a obstruir la investigación.

Tras encontrar el cuerpo en el bosque en el lugar que el exnovio dijo que lo había dejado, la comunidad austriaca se encuentra con mucho dolor, pues termina la búsqueda, pero indigna el deceso.

Sus amigos y familiares han dicho que Stephanie deja en este mundo terrenal una gran carrera como influencer que estaba en ascenso y que tenía proyección por las posibles colaboraciones con marcas europeas. Además, la recuerdan como una mujer muy entusiasmada y disciplinada.