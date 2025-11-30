La Jesuu rompe el silencio sobre el ex de Aida Victoria: "me sentía en peligro"

Aida Victoria Merlano reveló que fue su amiga Valentina Ruiz, más conocida como La Jesuu, quien le presentó a Juan David Tejada, con quien terminó involucrada sentimentalmente y que ahora es el padre de su bebé, Emiliano.

¿Qué pasó entre La Jesuu y el ex de Aida Victoria Merlano?

La participación de La Jesuu en esta polémica no termina allí. La influenciadora caleña publicó un video en el que habló de las veces en que se sintió en peligro debido a problemas económicos que, según ella, estaban relacionados con deudas sin saldar por parte de Juan David Tejada, a quien se refirió simplemente como “el señor”.

La Jesuu le pide perdón a Aida Victoria Merlano por haberle presentado al agropecuario.

“Las personas que me conocen desde hace muchos años saben que yo no hablo de un tema si no me involucran, pero desafortunadamente, por acciones de este señor, me he visto perjudicada en varias situaciones desde el año pasado”, declaró Valentina.

Explicó que no había querido hablar antes, pero que, al revelarse públicamente que ella conocía al ex de Aida, prefirió aclarar que entre ellos no existió una relación diferente: "solo era la amiga de su mujer". Lo calificó como “cínico” y “mentiroso”.

“No había querido traer esto a instancias públicas porque sé el peligro que representa y lo denso del problema. Sin embargo, no puedo con el cinismo de alguien que ha inventado tanto tiempo, llevándose por delante a un montón de gente, incluyéndome a mí, Valentina, cuando sentimentalmente ese señor y yo no teníamos nada que ver. Yo solamente era la amiga de su mujer”, afirmó en redes.

¿Por qué la vida de La Jesuu estuvo en peligro?

Sin dar detalles concretos, Valentina aseguró que en una ocasión la abordaron para cobrarle un dinero que él debía, lo que la llevó a permanecer varias semanas encerrada en su casa por temor.

“O será que ese señor tiene memoria a corto plazo y se le olvida que por él me agarraron a mí para cobrarle un dinero que él debía. ¿O ya se le olvidó que me tocó quedarme en mi casa encerrada semana tras semana por miedo a que me pasara algo? ¿Se le olvidó la vez que lo llamé suplicándole que por favor saliera y diera la cara porque mi vida estaba en peligro?”, dijo.

La Jesuu narra el miedo que vivió por deudas del ex de Aida Victoria Merlano. (Fotos del Canal RCN)

Además, insinuó que tiene mucho más que contar y dejó abierta la posibilidad de revelar más información.

“Uno no tiene por qué quedarse callado para proteger el nombre de personas a las que no les importa lo que pueda pasarte el día de mañana por sus acciones. Tiré la primera carta, me avisas si quieres más”, concluyó.

¿Por qué Aida Victoria Merlano demandó a Juan David Tejada?

Estas declaraciones de La Jesuu surgieron apenas un día después de que Aida Victoria Merlano asegurara que demandó a su expareja por alimentos, afirmando que Tejada no ha aportado “ni un peso” desde el nacimiento de Emiliano.

La empresaria también le exigió respeto y le pidió que dejara las indirectas en redes si no quería que ella compartiera más información personal sobre él.

Hasta el momento, Juan David Tejada no se ha pronunciado sobre la supuesta demanda ni sobre las afirmaciones de La Jesuu.