La familia de Mariana Pajón crece: nació su hijo Théo y viene otro bebé en camino

La familia de Mariana Pajón, la reconocida deportista olímpica colombiana, está de celebración: ya nació el primer hijo de la ciclista. Pero esa no es la única buena noticia, pues otro bebé también llegará pronto a la familia.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció reconocido actor colombiano: le habían detectado enfermedad degenerativa

¿Cuántos hijos tiene Mariana Pajón?

Este 28 de noviembre de 2025, Mariana Pajón dio a luz a su primer hijo. El pequeño, llamado Théo, nació pesando 3,8 kilogramos y midiendo 51 centímetros.

La primera foto del hijo de Mariana Pajón que encantó a todos sus seguidores. (Foto AFP: Jeff Pachoud | Freepik).

Su hermano, Miguel Pajón —quien además es su mánager— no dudó en compartir una emotiva fotografía cargando a su sobrino. En las imágenes se aprecia lo grande que nació Théo y la felicidad que embarga a toda la familia.

Artículos relacionados Talento nacional Así luce hoy Hanny Vizcaíno, la recordada Isabel de Pa’ Quererte

En la descripción de la publicación, Miguel también recordó que pronto llegará otro bebé a la familia, pues su esposa está embarazada. Y será otro varoncito.

“¡Espera al primito que ya viene con todaaa!”, escribió Miguel.

El también director del Gran Fondito y la Fundación Mariana Pajón aseguró que será “el tío más alcahueta” y que Théo siempre tendrá en él una mano amiga.

Mariana Pajón reveló el rostro de su hijo. Foto | Raul ARBOLEDA.

“Así como en la segunda foto, te llevaré cada que me necesites, Théo de nuestra vida. Bienvenido a esta vida, bebé querido. ¡Estaré para ti siempre! Para acompañarte, guiarte y alcahuetearte todo lo que los papás no te dejen”, agregó.

¿Cuándo nacerá el sobrino de Mariana Pajón?

Miguel Pajón y Melissa Torres anunciaron su embarazo el pasado 23 de octubre con una publicación en la que compartieron los resultados de una ecografía y expresaron su emoción: “Eres nuestro milagro”.

Artículos relacionados Cintia Cossio Cintia Cossio vivió un drama después del concierto de Dua Lipa en Bogotá: "Hice mal el cálculo"

Una semana después revelaron que también esperan un niño. Los internautas calculan que podría nacer entre marzo y abril del próximo año. La familia celebra que los primos se llevarán solo unos meses de diferencia, lo que permitirá que crezcan juntos.

En su momento, Mariana también compartió su emoción por la llegada de ambos bebés.

“Un upgrade de mamá a tía ahora. ¡Cuando crees que todo es perfecto, siempre puede llegar otra gran noticia para hacerlo mucho más especial! Los amo”, comentó en redes sociales.