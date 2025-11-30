Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La familia de Mariana Pajón crece: nació su hijo Théo y viene otro bebé en camino

La ciclista colombiana Mariana Pajón ya es mamá. Mientras presenta al pequeño Théo, su familia revela que otro bebé está en camino.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Dos bebés para la familia Pajón
Theo, el hijo de Mariana Pajón, nació este 28 de noviembre. La alegría es doble, pues viene otro bebé en camino. (Foto de AFP e imagen de Freepik)

La familia de Mariana Pajón, la reconocida deportista olímpica colombiana, está de celebración: ya nació el primer hijo de la ciclista. Pero esa no es la única buena noticia, pues otro bebé también llegará pronto a la familia.

Artículos relacionados

¿Cuántos hijos tiene Mariana Pajón?

Este 28 de noviembre de 2025, Mariana Pajón dio a luz a su primer hijo. El pequeño, llamado Théo, nació pesando 3,8 kilogramos y midiendo 51 centímetros.

Mariana Pajón presentó a su bebé y sorprendió al mostrar su rostro sin filtros
La primera foto del hijo de Mariana Pajón que encantó a todos sus seguidores. (Foto AFP: Jeff Pachoud | Freepik).

Su hermano, Miguel Pajón —quien además es su mánager— no dudó en compartir una emotiva fotografía cargando a su sobrino. En las imágenes se aprecia lo grande que nació Théo y la felicidad que embarga a toda la familia.

Artículos relacionados

En la descripción de la publicación, Miguel también recordó que pronto llegará otro bebé a la familia, pues su esposa está embarazada. Y será otro varoncito.

“¡Espera al primito que ya viene con todaaa!”, escribió Miguel.

El también director del Gran Fondito y la Fundación Mariana Pajón aseguró que será “el tío más alcahueta” y que Théo siempre tendrá en él una mano amiga.

Mariana Pajón celebra tras ganar la medalla de oro en la Final de Ciclismo BMX Femenino durante los XIX Juegos Bolivarianos.
Mariana Pajón reveló el rostro de su hijo. Foto | Raul ARBOLEDA.

“Así como en la segunda foto, te llevaré cada que me necesites, Théo de nuestra vida. Bienvenido a esta vida, bebé querido. ¡Estaré para ti siempre! Para acompañarte, guiarte y alcahuetearte todo lo que los papás no te dejen”, agregó.

¿Cuándo nacerá el sobrino de Mariana Pajón?

Miguel Pajón y Melissa Torres anunciaron su embarazo el pasado 23 de octubre con una publicación en la que compartieron los resultados de una ecografía y expresaron su emoción: “Eres nuestro milagro”.

Artículos relacionados

Una semana después revelaron que también esperan un niño. Los internautas calculan que podría nacer entre marzo y abril del próximo año. La familia celebra que los primos se llevarán solo unos meses de diferencia, lo que permitirá que crezcan juntos.

En su momento, Mariana también compartió su emoción por la llegada de ambos bebés.

“Un upgrade de mamá a tía ahora. ¡Cuando crees que todo es perfecto, siempre puede llegar otra gran noticia para hacerlo mucho más especial! Los amo”, comentó en redes sociales.

Mariana Pajón celebra en el podio la victoria en la prueba femenina de ciclismo BMX.
Mariana Pajón reveló el nombre de su hijo. Foto | Jeff Pachoud - Freepik.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Jesuu le pide perdón a Aida Victoria Merlano por haberle presentado al agropecuario y lanza acusaciones. Aída Victoria Merlano

La Jesuu le pide perdón a Aida Victoria por haberle presentado al agropecuario

La Jesuu, además, se habría metido en problemas por culpa de Juan David Tejada, padre del hijo de Aida Victoria Merlano.

Mariana Pajón recibe mensajes de famosos por nacimiento de su primer bebé el 28 de noviembre. Mariana Pajón

Mariana Pajón y las famosas que la han felicitado por el nacimiento de su primer hijo

La reconocida y talentosa medallista olímpica Mariana Pajón anunció el nacimiento de su hijo y así han reaccionado algunos famosos a la noticia.

J Balvin

J Balvin y Maluma protagonizaron emotivo gesto durante concierto en Medellín, esto sucedió

El pasado 29 de noviembre, el cantante J Balvin ofreció un concierto sin precedentes en su tierra natal luego de 6 años de no presentarse en la ciudad.

Lo más superlike

Lorena Altamirano entra a La Casa de los Famosos Colombia 3 tras liderar las votaciones La casa de los famosos

La prometida del Flaco Solórzano ingresará a La casa de los famosos Colombia 3: así quedaron las votaciones

Lorena Altamirano se convirtió en la sexta habitante confirmada de La Casa de los Famosos Colombia 3 tras una semana de votaciones.

J Balvin se presenta durante los MTV Video Music Awards 2025 en el UBS Arena. Foto | Mike Coppola. Karol G

J Balvin ofreció histórico concierto en Medellín tras seis años de no presentarse en su ciudad

Beéle sorprende tras ser confundido con Dua Lipa en pleno evento en Bogotá Beéle

Beéle vivió divertido momento al ser confundido con Dua Lipa en Bogotá

Florinda Meza recordó a su difundo esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida” Talento internacional

Florinda Meza recordó a su difunto esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida”

La historia que impactó a Nanis Ochoa sobre no tratar su condición Nanis Ochoa

Esto pasaría si Nanis Ochoa no se hubiera sometido a su intervención estética