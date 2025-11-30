Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

J Balvin ofreció histórico concierto en Medellín tras seis años de no presentarse en su ciudad

Meses atrás, el cantante J Balvin se mostró emocionado de poder regresar a la ciudad que un día lo vio crecer y a la que hora quiere devolverle todo.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
J Balvin se presenta durante los MTV Video Music Awards 2025 en el UBS Arena. Foto | Mike Coppola.
J Balvin hizo historia con impresionante concierto en Medellín. Foto | Mike Coppola.

El reciente concierto de José Álvaro Osorio Balvín, mejor conocido como J Balvin, sigue desatando reacciones en las redes sociales, y no es para menos, pues en la noche del pasado sábado 29 de noviembre, el reguetonero ofreció un show sin precedentes a miles de asistentes que se dieron cita en el Estadio Atanasio Girardot.

¿Qué dijo Karol G tras el reciente concierto que ofreció J Balvin en Medellín?

Una de las voces que hace pocas horas se unió para dar su opinión sobre el concierto de su colega, fue Karol G, quien a través de su cuenta de Instagram compartió emotivas palabras con las que destacó la impecable trayectoria de Balvin.

"Hoy José hace historia en Medellín. Con tus trabajos, tus logros y tú éxito, muchos aprendimos a soñar en grande y a creer que todo podía ser posible", escribió la antioqueña por medio de sus historias.

¿Cuál fue la emotiva dedicatoria que Karol G le hizo a J Balvin?

En su dedicatoria la artista que también se ha convertido en una de las voces femeninas más importantes del género, no dudó en asegurar que el cantante se merece todo lo que cosechó y sigue cosechando de su carrera, pues han sido años trabajando para obtener estos resultado.

La emotiva razón que hizo llorar a J Balvin en pleno concierto en Medellín
J Balvin recibió emotivo mensaje de Karol G. (Foto AFP: Amy Sussman).

"Te mereces pararte en ese escenario y vibrar con toda tu gente como nunca antes. Hoy medallo celebra un grande", agregó.

Sin duda J Balvin, es uno de los reguetoneros que, con esfuerzo y disciplina, ha logrado llevar en alto el nombre de su ciudad y del país que fue testigo de cómo emergió su carrera hasta convertirse en el ícono de la música urbana que es hoy.

¿Cuá fue el video que Karol G reposteó de J Balvin?

Para hacer la sentida dedicatoria, la cantante reposteó un video con el que el mismo artista anunció su regreso a la ciudad de la eterna primavera, en donde hizo una recopilación de algunos mensajes de sus fans tras conocer que el intérprete volvería luego de exactamente 2,191 días.

Los artistas que encendieron el show de J Balvin en Medellín: la lista completa
Este es el emotivo video con el que J Balvin anunció su regreso a Medellín. (Foto AFP: Julie Sebadelha).

"Seis años soñando con este momento, pensando en cómo hacer un concierto, un regreso. Porque esto es volver a casa, a la ciudad que me vio crecer, a la gente que me enseñó a soñar en grande", dijo Balvin en su momento.

Hoy, meses después de confirmara que estaría de vuelta, el 'Niño de Medellín' hizo historia en su ciudad y puso a vibrar a miles que esperaban poder cantar al unísono sus canciones.

