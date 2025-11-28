Mariana Zapata divide opiniones tras particular baile desde un auto en República Dominicana

Mariana Zapata, una de las influencer que poco a poco ha ido ganando reconocimiento en el panorama digital, nuevamente llamó la atención en redes sociales al compartir particular video que no pasó desapercibido entre los internautas.

Artículos relacionados Valentina Taguado Valentina Taguado destapó verdad sobre su supuesta atracción por Claudia Bahamón, ¿qué dijo?

¿Por qué Mariana Zapata nuevamente dio de qué hablar en redes sociales?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida creadora de contenido acumula millones de seguidores, se mostró bailando la famosa canción 'Bing Bong' de la cantante Yailín, la más viral, por medio de un video que rápidamente desató todo tipo de comentarios.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Luto en la televisión! Murió el actor Conrado Osorio tras una dura batalla contra el cáncer

En la grabación que publicó en sus historias, la joven antioqueña se mostró bailando desde el interior de un auto haciendo ciertos movimientos de cadera que dejaron en evidencia su facilidad para bailar, incluso, estando casi sentada.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Luto en la televisión! Murió el actor Conrado Osorio tras una dura batalla contra el cáncer

¿Cuál fue el video de Mariana Zapata que causó furor en redes sociales?

Allí, se puede apreciar al influenciadora y empresaria, luciendo un enterizo de color negro con unas figuras y unas cadenas que rodean su abd0men, además, lleva su cabello con ondas y un maquillaje que realza su rostro.

Mariana Zapata aparece con particular atuendo y le llueven críticas. Foto | Canal RCN.

También, cabe señalar, que el video clip cuenta con una bandera de República Dominicana, país en el que se encuentra por estos días debido a su participación en un importante reality de convivencia.

¿Por qué el reciente video de Mariana Zapata desató todo tipo de opiniones en redes sociales?

Como era de esperarse el posteo de la paisa provocó diversas reacciones, pues, por un lado, hubo quienes elogiaron su aspecto físico, y otros, en cambio, lo cuestionaron duramente.

"Se ve económica", "ella jura y perjura con ese enterizo", "La bandeja paisa es hermosa ", "Sí que es muy linda", "Esa canción es oficialmente de Karina García oficiall", "Divina esa mujer ", "Me quedo con María Julissa", "Se mueve más un tornillo", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

La razón por la que Mariana Zapata dividió opiniones en redes. Foto | Canal RCN.

Pese a las críticas que son frecuentes entre los internautas, tal parece que Zapata no le interesa prestar atención a las ofensas, pues prefiere estar enfocada en sus proyectos personales, pues así lo ha dejado ver en varias oportunidades en sus cuentas oficiales.