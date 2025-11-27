Valentina Taguado destapó verdad sobre su supuesta atracción por Claudia Bahamón, ¿qué dijo?

Uno de los temas que más llamó la atención de los internautas y que generó conversación en redes sociales fue sin duda la cercanía que surgió entre Valentina Taguado y Claudia Bahamón, relación que no pasó desapercibida y que incluso fue tomada con humor por ambas involucradas tanto en la cocina como fuera de ella.

¿Qué dijo Valentina Taguado sobre su relación con Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity?

Respecto a este tema que tanto interés ha causado en plataformas digitales, recientemente la misma Valentina concedió una entrevista al Canal RCN en la que dio a conocer si hubo o no una atracción real entre ella y la presentadora de MasterChef Celebrity.

Frente a esto, la primera afirmación de la locutora es que no se considera "lesbiana", sin embargo, continuó destacando las múltiples virtudes que hacen que Claudia sea una mujer hermosa no solo físicamente, sino también por su humanidad.

"Pero dígame si usted con Claudia Bahamón no se voltea, Claudia es una barbie, me parece hermosa, la amo, es increíble, tiene un corazón hermoso, cuida el planeta, hace de todo, es perfecta, buena mamá...", fueron las palabras de la finalista de la décima temporada.

¿Cuál fue la sorpresiva confesión de Valentina Taguado sobre su supuesta atracción con Claudia Bahamón?

Y aunque la exparticipante de la cocina más importante del mundo dejó claro que no le gustan las mujeres, sí señaló, en tono de broma, que dada la situación en la que Bahamón le diga "vamos pa' lo oscurito", ella claramente accedería a su propuesta.

Valentina Taguado se sinceró sobre su relación con Claudia Bahamón. Foto | Canal RCN.

Cabe señalar que a lo largo del programa ambas dejaron en evidencia su inmenso cariño, pues como parte de la misma exigencia del formato, la presentadora fue muchas veces quien consoló y abrazó a Valentina en momentos de dificultad, y no solo ahí, también cuando habían espacios para los chistes y las bromas tanto de la exparticipante como de la conductora del programa.

Durante la entrevista, Taguado también confesó que, contrario a lo que muchos creen, entre ella y Raúl Ocampo jamás hubo una atracción, pues hacia él solo siente ese amor que surge de una gran amistad, tal y como les sucedió a ambos al ingresar a la cocina, esta coincidencia les permitió conectar desde el cariño que se siente por los amigos.