Yeferson Cossio hizo una confesión espiritual en pleno streaming: "Solo una vez pedí algo llorando"

Yeferson Cossio ha hablado en varias ocasiones sobre su experiencia espiritual, pues durante cuatro años ejerció como líder de alabanza, un rol en el que, según contó, llegó a vivir con un compromiso ejemplar.

Sin embargo, tras recibir diferentes comentarios y críticas en sus últimas transmisiones a través de Kick, salió a la luz nuevamente un video en el que explicó cuales habían sido las razones específicas por las que se alejó de las prácticas religiosas.

¿Qué llevó a Yeferson Cossio a alejarse de Dios?

Durante el video se puede ver a Yeferson contándole a su prometida Carolina, que en su momento mantenía hábitos estrictos, alejados de cualquier comportamiento que pudiera considerarse negativo como ciertas preferencias musicales, fiestas y excesos, ya que su vida giraba en torno a su fe y el servicio espiritual.

Y que con el paso del tiempo comenzó a preguntarse por qué las personas que se consideraban "buenas" enfrentaban situaciones tan dolorosas, como era el caso de su mamá y de él como niño, pues en varias ocasiones le pidió a Dios que le ayudara a su mamá con un buen trabajo o a su papá que dejara el alcohol y lo mantuviera con vida.

"Yo no pedía nada para mí, pero solo una vez le pedí algo orando y llorando, y era que no dejara que mi papá se muriera." Expresó.

Inquietudes que surgieron especialmente cuando empezó a ayudar a comunidades vulnerables y a ver de cerca historias difíciles.

También comentó que solía escuchar que aquellos que se apartaban de la fe podían enfrentar pruebas más fuertes que quienes nunca la habían conocido, por lo que no lograba entender el sufrimiento de los niños que pasan hambre y viven otro tipo de experiencias traumáticas en sus vidas.

¿Cómo habló Yeferson Cossio sobre sus creencias actuales?

El influencer aseguró que mantiene un profundo respeto por quienes creen, y que jamás intentaría influir negativamente en la fe de nadie, afirmó, que es algo que pertenece únicamente a su proceso personal y a las conclusiones que ha sacado él mismo tras años de experiencias, aprendizajes y observación.

Aunque dejó la religión, Yeferson Cossio aseguró que muchos valores de esa etapa siguen guiando su vida y su labor social.(Foto: Canal RCN)

Y aunque hoy se identifica como alguien que no sigue ninguna religión, dejó claro que sí cree en que existe algo más grande, que no se considera ateo y que muchos de los valores que aprendió en su juventud permanecen intactos.

Como por ejemplo su disciplina, su forma de ver el servicio y su gusto por ayudar que precisamente provienen en parte de esa educación espiritual, principios que siguen siendo su guía en el día a día.

¿Qué valores conserva Yeferson Cossio de su época como líder de alabanza?

Uno de los aspectos más llamativos de su mensaje era que, a pesar de haberse alejado de la religión, continuaba comprometido con el trabajo social y las ayudas a comunidades vulnerables, las donaciones y su participación en causas de alto impacto.

Acciones que reflejan una coherencia entre lo que aprendió y lo que decidió conservar, y además, destacó la importancia del trabajo honesto y sin quitarle o pasarle por encima a nadie como su bandera principal, y valorando la vida en todas sus formas, haciendo referencia a otras formas de impacto como lo es la conservación ambiental.