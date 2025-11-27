Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Sale a la luz la última publicación del actor Conrado Osorio antes de su fallecimiento

"Qué se haga tu voluntad": el actor Conrado Osorio había estado celebrando su cumpleaños 49 en la clínica junto a su familia.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Murió el actor Conrado Osorio
Conrado Osorio había celebrado sus 49 años. (Fotos Freepik)

En la tarde del 27 de noviembre se confirmó el fallecimiento del actor Conrado Osorio, quien batallaba en los últimos años con un cáncer terminal.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la última publicación de Conrado Osorio antes de fallecimiento?

La partida del reconocido actor Conrado Osorio, a sus 49 años, ha conmocionado al mundo del entretenimiento. Y en medio del luto que rodea su muerte, en las últimas horas comenzó a circular la que sería su última publicación en redes.

El actor había celebrado el pasado 26 octubre sus 49 primaveras, una fecha que celebró según el video que compartió en sus redes sociales junto a sus seres queridos desde la clínica donde estaba hospitalizado.

En el audiovisual se observa al actor feliz cantando junto a sus seres queridos la tradicional canción de cumpleaños y después aprovechó para tomarse algunas fotos con ellos en su habitación de la clínica.

El actor pese a su enfermedad y dolencias se mostró emocionado y agradecido por este gesto de sus seres queridos que según sus palabras en el pie de foto lo llenaron de vida y felicidad.

Además, le dio gracias a Dios por permitirle un nuevo año de vida y fue sincero al decir que aceptaría su voluntad.

En este día que está terminando solo quiero decir: DIOS GRACIASSSSS Por tanto por estos años de vida, por mi Familia y Amigos por tantas personas regalándome una oración por mi recuperación; se siente bonito y llena el alma. DIOS PADRE que se haga tu voluntad.

Artículos relacionados

¿Qué se sabe del fallecimiento del actor Conrado Osorio?

Este último mensaje del actor Conrado Osorio toma fuerza hoy tras su fallecimiento, en donde demostró que a pesar de la adversidad de su enfermedad siguió disfrutándose la vida hasta el último día de su vida.

El hermano del actor, Jhon Jairo Osorio, fue el encargado de confirmar su fallecimiento a través de un emotivo post en sus redes sociales en donde recopiló varias fotos juntos.

Te voy a extrañar, pero sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre. La vida me premió con un hermano que fue un parcero, un cómplice, un amigo, un confidente y un referente.

Jhon Jairo resaltó el talento de Conrado Osorio en el mundo artístico, asegurando que siempre estuvo orgulloso de su hermano por sus novelas, películas y producciones, además, le agradeció por tantas enseñanzas.

Asimismo, le aplaudió su fuerza y valentía para soportar tantos tratamientos y procedimientos médicos en los últimos dos años.

La diste toda. En algún momento seguiremos las conversaciones de hospital… ¡Te quedé debiendo varios cuentos! Te amo, hermano.

Cabe recordar que, en septiembre pasado, Conrado reapareció en sus redes donde dio un diagnóstico desalentador sobre su salud, asegurando que el cáncer de colón le había hecho metástasis.

¡Luto en la actuación! Falleció reconocido actor quien dejó importante legado en varias producciones
Estas fueron las producciones en las que estuvo Conrado Osorio. (Foto: Freepik)

El actor de 48 años, recordado por su participación en producciones del Canal RCN como Correo de inocentes, A corazón abierto, La Ley del corazón y Tres Caínes llevaba más de dos años luchando contra un cáncer de colón.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

WhatsApp Tecnología

La nueva función de WhatsApp que permitirá comunicarse con otras apps, ¿ya lo sabía?

WhatsApp sorprendió con esta reciente posibilidad de comunicación, aunque hay que consultar la compatibilidad.

Talento internacional

Falleció la diseñadora de modas de Lady Gaga y Rihanna: esto es lo que se sabe

La diseñadora que vistió a Lady Gaga y Rihanna falleció el 26 de noviembre, según confirmó su familia en un comunicado en redes.

Los memes tras el estreno de la quinta temporada de Stranger Things Viral

Stranger Things desata furor: los memes que deja el estreno de la primera parte de la temporada 5

Tras el estreno de Stranger Things 5, los memes se apoderaron de las redes sociales, lo que aumentó aún más la expectativa.

Lo más superlike

Jessi Uribe explotó ante comentario de internauta Jessi Uribe

Jessi Uribe explotó contra internauta que lo insultó, ¿se metió con Emilia?

El cantante Jessi Uribe no se quedó callado ante feo comentario de internauta y su respuesta genera controversia.

Valentina Taguado y Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity 2025. Valentina Taguado

Valentina Taguado destapó verdad sobre su supuesta atracción por Claudia Bahamón, ¿qué dijo?

Pepe Aguilar compartió un emotivo video para honrar a Flor Silvestre a cinco años de su partida. Pepe Aguilar

Pepe Aguilar recordó a su mamá con un emotivo post: "No hay día que no se extrañe"

Violeta Bergonzi Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi relató el momento que vivió su hija cuando ella ganó MasterChef: "Entró en shock"

Paola Jara sobre Emilia Paola Jara

Paola Jara reveló que guardó células madre para su hija Emilia, ¿qué son y para qué sirven?