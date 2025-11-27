Sale a la luz la última publicación del actor Conrado Osorio antes de su fallecimiento

En la tarde del 27 de noviembre se confirmó el fallecimiento del actor Conrado Osorio, quien batallaba en los últimos años con un cáncer terminal.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Duelo en la música popular! Falleció cantante luego de realizarse un procedimiento médico

¿Cuál fue la última publicación de Conrado Osorio antes de fallecimiento?

La partida del reconocido actor Conrado Osorio, a sus 49 años, ha conmocionado al mundo del entretenimiento. Y en medio del luto que rodea su muerte, en las últimas horas comenzó a circular la que sería su última publicación en redes.

El actor había celebrado el pasado 26 octubre sus 49 primaveras, una fecha que celebró según el video que compartió en sus redes sociales junto a sus seres queridos desde la clínica donde estaba hospitalizado.

En el audiovisual se observa al actor feliz cantando junto a sus seres queridos la tradicional canción de cumpleaños y después aprovechó para tomarse algunas fotos con ellos en su habitación de la clínica.

El actor pese a su enfermedad y dolencias se mostró emocionado y agradecido por este gesto de sus seres queridos que según sus palabras en el pie de foto lo llenaron de vida y felicidad.

Además, le dio gracias a Dios por permitirle un nuevo año de vida y fue sincero al decir que aceptaría su voluntad.

En este día que está terminando solo quiero decir: DIOS GRACIASSSSS Por tanto por estos años de vida, por mi Familia y Amigos por tantas personas regalándome una oración por mi recuperación; se siente bonito y llena el alma. DIOS PADRE que se haga tu voluntad.

Artículos relacionados Giovanny Ayala Hija de Giovanny Ayala aclaró si su hermano Miguel Ayala quedó o no en libertad: esto dijo

¿Qué se sabe del fallecimiento del actor Conrado Osorio?

Este último mensaje del actor Conrado Osorio toma fuerza hoy tras su fallecimiento, en donde demostró que a pesar de la adversidad de su enfermedad siguió disfrutándose la vida hasta el último día de su vida.

El hermano del actor, Jhon Jairo Osorio, fue el encargado de confirmar su fallecimiento a través de un emotivo post en sus redes sociales en donde recopiló varias fotos juntos.

Te voy a extrañar, pero sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre. La vida me premió con un hermano que fue un parcero, un cómplice, un amigo, un confidente y un referente.

Jhon Jairo resaltó el talento de Conrado Osorio en el mundo artístico, asegurando que siempre estuvo orgulloso de su hermano por sus novelas, películas y producciones, además, le agradeció por tantas enseñanzas.

Asimismo, le aplaudió su fuerza y valentía para soportar tantos tratamientos y procedimientos médicos en los últimos dos años.

La diste toda. En algún momento seguiremos las conversaciones de hospital… ¡Te quedé debiendo varios cuentos! Te amo, hermano.

Cabe recordar que, en septiembre pasado, Conrado reapareció en sus redes donde dio un diagnóstico desalentador sobre su salud, asegurando que el cáncer de colón le había hecho metástasis.

Estas fueron las producciones en las que estuvo Conrado Osorio. (Foto: Freepik)

El actor de 48 años, recordado por su participación en producciones del Canal RCN como Correo de inocentes, A corazón abierto, La Ley del corazón y Tres Caínes llevaba más de dos años luchando contra un cáncer de colón.