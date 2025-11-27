Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Falleció la diseñadora de modas de Lady Gaga y Rihanna: esto es lo que se sabe

La diseñadora que vistió a Lady Gaga y Rihanna falleció el 26 de noviembre, según confirmó su familia en un comunicado en redes.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
La diseñadora de modas, fallecida a los 66 años, fue reconocida por crear icónicos atuendos para estrellas como Lady Gaga y Rihanna. (Foto izquierda: Freepik | Fotos centro y derecha: Mike Coppola/Getty Images/AFP)

El mundo de la moda despide a uno de sus grandes talentos: la escocesa Pamela Hogg, conocida como Pam Hogg, falleció a los 66 años. Reconocida por su estilo audaz y cargado de influencias rock, fue la diseñadora detrás de icónicos looks de artistas como Lady Gaga y Rihanna.

¿De qué murió Pam Hogg, la diseñadora de modas de Lady Gaga y Rihanna?

Por medio de un comunicado en redes sociales, la familia de Pam Hogg expresó que la reconocida diseñadora murió pacíficamente en el hospicio St Joseph’s en Hackney, Londres, rodeada de amigos y familiares queridos.

Aunque no revelaron las causas de su fallecimiento, expresaron su agradecimiento a la institución hospitalaria que le brindó su servicio en las últimas horas de su vida.

La familia Hogg lamenta profundamente anunciar el fallecimiento de nuestra amada Pamela. Estamos agradecidos de saber que sus últimas horas fueron pacíficas y estuvieron rodeadas del cuidado amoroso de amigos y familiares queridos. Queremos agradecer a todo el personal del hospicio St Joseph’s, Hackney, por el hermoso apoyo que brindaron a Pamela en sus días finales".

¿Quién era Pam Hogg?

Pamela Hogg nació en Paisley, cerca de Glasgow, Escocia, y descubrió su interés por la moda a los seis años, cuando comenzó a diseñar sus propias prendas.

Ese interés temprano la llevó a formarse en pintura y estampados textiles en la Escuela de Arte de Glasgow, para luego trasladarse a Londres y continuar sus estudios en el Royal College of Art.

Con una visión fresca y arriesgada, en 1981 lanzó una colección vibrante y llena de color que la catapultó al reconocimiento internacional.

Falleció la diseñadora de modas Pam Hogg
Pam Hogg lanzó una colección vibrante y llena de color que la catapultó al reconocimiento internacional. (Foto: Henry Nicholls / AFP)

Sin embargo, con la llegada del minimalismo en los años noventa, Pam decidió hacer una pausa en la moda y dedicarse a la música, convirtiéndose en la vocalista de la banda 'Doll'.

Aun así, su amor por el diseño nunca desapareció. En los años 2000 retomó su carrera con nuevas propuestas creativas y un estilo más definido, lo que la llevó a convertirse en la diseñadora detrás de icónicas prendas usadas por celebridades como Rihanna, Lady Gaga, Björk y Kylie Minogue.

¿Cuál fue la última colección de Pam Hogg?

La última colección de Pam Hogg, titulada 'De Dioses y monstruos', se presentó en 2024 durante la London Fashion Week, donde la diseñadora eligió exhibirla en la Emalin Gallery. Con este formato híbrido entre pasarela y muestra artística, buscó darle mayor fuerza visual y conceptual a su propuesta.

En esta colección, Hogg trabajó con telas y materiales que había acumulado por años en su estudio, transformándolos en piezas cargadas de crítica social.

Sus diseños abordaron temas como la devastación ambiental y los conflictos internacionales, reafirmando su estilo provocador y su compromiso con usar la moda como un medio de reflexión.

Falleció la diseñadora de modas Pam Hogg
Pam Hogg falleció pacíficamente a sus 66 años rodeada de sus familiares. (Foto: Niklas Halle’n / AFP)
