EN VIDEO: Shakira recibe tirón de cabello de un fan durante su concierto en Chile

Shakira protagonizó un incómodo momento al ser halada del cabello por un fanático durante su presentación en Chile.

Shakira sufre un inesperado incidente con un fan en pleno concierto en Chile
Shakira protagonizó un incómodo momento con un fanático / (Foto de AFP)

Durante su presentación en Santiago de Chile, Shakira protagonizó un inesperado incidente que quedó registrado en videos y generó comentarios de los fanáticos sobre la falta de respeto de algunos asistentes a “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

¿Qué sucedió en el concierto de Shakira en Chile?

El pasado 22 de noviembre, Shakira se presentó en el Parque Estadio Nacional de Chile como parte de las últimas etapas de su gira. Durante el concierto, la cantante se acercó a la zona VIP para interactuar con sus seguidores. En ese momento, un fan haló fuertemente su cabello, provocando gestos de dolor por parte de la artista.

Shakira presentó un inconveniente con un asistente a su concierto en Chile / (Foto de AFP)

El hecho quedó registrado en varios videos que circulan en redes sociales, generando reacciones de indignación entre los internautas. Comentarios como “Qué falta de educación de esa gente” y “Esta es la razón por la que los artistas no se acercan a sus seguidores” se replicaron en diferentes plataformas digitales.

¿Cómo reaccionó Shakira ante el incidente del concierto de Chile?

A pesar del tirón de cabello, Shakira manejó la situación con profesionalismo. La cantante se alejó del público y continuó con su presentación, sin interrumpir el show, ni perder la energía que llevaba en su interpretación.

En redes destacan que este no ha sido el primer incidente durante su gira: en ocasiones anteriores, la artista sufrió una pequeña lesión en la mano y una caída durante otras de sus presentaciones.

Los fans han celebrado su actitud al comentar que, pese a los percances, Shakira ha demostrado tranquilidad y concentración, evitando que este tipo de momentos afecten el desarrollo del concierto. Pese al percance, la cantante mantuvo su el ritmo del show y siguió adelante con su espectáculo.

¿Qué fechas y detalles se tienen del tour de Shakira?

La gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” es la séptima gira mundial de Shakira, en apoyo a su duodécimo álbum de estudio, Las Mujeres Ya No Lloran (2024). La fase latinoamericana inicial incluyó ciudades como Río de Janeiro, São Paulo, Lima, Barranquilla y Bogotá entre febrero y marzo de 2025.

Shakira continúa con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” / (Foto de AFP)

La fase posterior, que empezó en octubre, incluyó presentaciones en Cali, Bogotá, Quito, Lima y Santiago de Chile. Próximamente, Shakira continuará su recorrido por Asunción, Montevideo y varias ciudades de Argentina, finalizando el 14 de diciembre en Córdoba. La gira también cuenta con fechas en Norteamérica.

A lo largo de su tour, Shakira ha enfrentado situaciones imprevistas durante sus shows, pero mantiene su profesionalismo y conexión con el público en cada presentación, según destacan los internautas.

