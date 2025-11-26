HOY gran estreno de La Sustituta: el thriller del Canal RCN que promete secretos y giros inesperados

La intriga y el suspenso llegan al Canal RCN con La Sustituta, una producción de Estudios RCN que busca sumergir a los espectadores en una trama donde cada personaje guarda un secreto. Esta serie propone un thriller que explora distintas perspectivas y teje líneas entre la verdad, el engaño y la identidad.

¿De qué trata La Sustituta del Canal RCN?

La Sustituta es una serie que se desarrolla a través de la psicología de sus personajes. La trama se centra en Eva Cortés, quien inicia labores como empleada en la casa de Victoria de Urquijo, una mujer con alta capacidad económica cuya historia personal se desarrolla mediante hechos difíciles del pasado.

Durante su estadía, Eva enfrenta el trato hostil de su patrona y comienza a elaborar una estrategia que podría impactar a quienes conviven en ese entorno. Al mismo tiempo, la psiquiatra Mabel intenta localizar a una paciente que desapareció tras evadir una clínica especializada, dejando numerosas dudas sobre lo sucedido.

La Sustituta es una serie que se desarrolla a través del suspenso / (Foto del Canal RCN)

La unión de estos secretos y experiencias marcará la vida de las tres protagonistas y de quienes las rodean, dando forma a un thriller que apuesta por el suspenso y la constante incertidumbre desde sus primeros capítulos.

¿Quiénes conforman el reparto de La Sustituta?

El elenco de la producción está compuesto por actores muy queridos por el público, reconocidos por su talento y su fuerza interpretativa:

Majida Issa como Eva Cortés

como Eva Cortés Geraldine Zivic como Victoria de Urquijo

como Victoria de Urquijo Rami Herrera como Mabel Calderón

como Mabel Calderón Silvia de Dios como Hilda

como Hilda Andrés Suárez como Diego Urquijo

como Diego Urquijo Julián Román como el Teniente Torres

como el Teniente Torres Katherine Vélez como Ingrid de Calderón

como Ingrid de Calderón Lucas Buelvas como Nino Velandia

La Sustituta llega a las noches del Canal RCN / (Foto del Canal RCN)

Luis Eduardo Arango como Javier Troncoso

como Javier Troncoso Jorge Monterrosa como el Sargento Orjuela

como el Sargento Orjuela Angélica Marín como Jenny Moreno

como Jenny Moreno David Guerrero como el doctor Madero

como el doctor Madero Emilia Ceballos como Beatriz Oviedo

como Beatriz Oviedo José Narváez como León Andrade

como León Andrade Juan Fernando Sanchéz como Antonio Iglesias

como Antonio Iglesias Carmenza Gómez como Alina Escallón

¿Dónde y cuándo ver La Sustituta?

El estreno de La Sustituta tiene lugar hoy, 26 de noviembre, por la pantalla del Canal RCN. A partir de las 8:00 p.m, la producción estará disponible a través de la señal del canal y sus plataformas oficiales, donde los usuarios podrán seguir cada episodio desde distintos dispositivos.

Esta serie se presenta como una apuesta que retoma el thriller televisivo tradicional. Con su estreno, La Sustituta invita a explorar la intensión detrás de sus personajes y a descubrir cómo se entrelazan sus historias. Cada espectador podrá construir su propia interpretación a medida que avanza la trama.