La Sustituta: ¿de qué trata la producción que llega al Canal RCN y revive el misterio en las noches?

El Canal RCN prepara el estreno de La Sustituta, una historia que marca el regreso del suspenso a la televisión colombiana. Con un elenco fuerte y una trama que conecta el misterio con las decisiones del pasado, la producción llega con una propuesta que ha despertado curiosidad entre los televidentes.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la actuación! Falleció reconocido actor quien dejó importante legado en varias producciones

¿De qué trata La Sustituta?

La Sustituta gira alrededor de dos líneas narrativas que terminan entrelazándose: la llegada de Eva Cortés a la casa Urquijo y la obsesiva búsqueda de la psiquiatra Mabel Calderón por encontrar a su paciente desaparecida.

Eva, interpretada por Majida Issa, llega a la mansión de Victoria de Urquijo bajo una identidad falsa y con un plan oculto. Según la información compartida en la producción, la mujer soporta el trato hostil de Victoria mientras avanza en un complot que solo ella conoce.

La Sustituta gira alrededor de dos líneas narrativas que terminan entrelazándose / (Foto del Canal RCN)

Al mismo tiempo, la doctora Mabel Calderón intenta descubrir qué ocurrió con Berta Ríos, una paciente que escapó de la clínica Veracruz y cuyo rastro se pierde tras hallarse un cuerpo irreconocible. Su investigación la enfrenta a su propia historia y a fracturas emocionales que la persiguen.

Con el avance de la trama, las historias de Eva, Victoria y Mabel colisionan por un acontecimiento inesperado, revelando conexiones que nadie imaginaba dentro de los diferentes escenarios de la producción.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón se retira de 'La mansión de Luinny': esto fue lo que pasó con la empresaria

¿Quiénes son los personajes de La Sustituta?

La Sustituta presenta un conjunto de personajes cuyas historias se entrelazan en medio del suspenso, los secretos y decisiones que marcaron su pasado. Cada uno aporta una pieza clave al misterio que rodea la casa Urquijo y la clínica Veracruz, creando un universo donde nada todos tienen algo que ocultar.

Majida Issa – Eva Cortés

– Eva Cortés Geraldine Zivic – Victoria de Urquijo

– Victoria de Urquijo Rami Herrera – Mabel Calderón

– Mabel Calderón Juan Fernando Sánchez – Antonio Iglesias

– Antonio Iglesias Andrés Suárez – Diego Urquijo

– Diego Urquijo José Narváez – León Andrade

– León Andrade Katherine Vélez – Ingrid de Calderón

– Ingrid de Calderón Julián Román – Teniente Francisco Torres

– Teniente Francisco Torres Jorge Monterrosa – Sargento Orjuela

– Sargento Orjuela Emilia Ceballos – Beatriz Oviedo

– Beatriz Oviedo David Guerrero – Dr. Madero

– Dr. Madero Silvia de Dios – Hilda

– Hilda Luis Eduardo Arango – Javier Troncoso

– Javier Troncoso Angélica Marín – Jenny Moreno

– Jenny Moreno Lucas Buelvas – Nino Velandia

– Nino Velandia Carmenza Gómez – Alina Escallón

La Sustituta presenta su reconocido elenco / (Foto del Canal RCN)

Artículos relacionados Sara Corrales Sara Corrales presumió su barriguita de embarazo; se llevó todos los elogios

¿Por qué La Sustituta es una producción de suspenso?

La serie está diseñada como un thriller donde las apariencias engañan. Sus creadores, Julio Jiménez e Iván Martínez, plantean una trama llena de preguntas que avanzan capítulo a capítulo, con giros que conectan el pasado con decisiones que afectan el presente.



Los internautas destacan que uno de los atractivos de la producción es que nadie es completamente transparente: cada personaje tiene una motivación oculta, lo que aporta más capas al misterio general.

Además, la historia resalta cómo los acontecimientos del pasado influyen directamente en las acciones actuales. Los internautas afirman que este enfoque podría generar identificación entre el público y los protagonistas, especialmente en lo relacionado con decisiones difíciles, culpas acumuladas y secretos familiares.