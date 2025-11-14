La Sustituta: ¿de qué trata la producción que llega al Canal RCN y revive el misterio en las noches?
La Sustituta, la nueva serie del Canal RCN, presenta una historia llena de secretos, identidades ocultas y suspenso.
El Canal RCN prepara el estreno de La Sustituta, una historia que marca el regreso del suspenso a la televisión colombiana. Con un elenco fuerte y una trama que conecta el misterio con las decisiones del pasado, la producción llega con una propuesta que ha despertado curiosidad entre los televidentes.
¿De qué trata La Sustituta?
La Sustituta gira alrededor de dos líneas narrativas que terminan entrelazándose: la llegada de Eva Cortés a la casa Urquijo y la obsesiva búsqueda de la psiquiatra Mabel Calderón por encontrar a su paciente desaparecida.
Eva, interpretada por Majida Issa, llega a la mansión de Victoria de Urquijo bajo una identidad falsa y con un plan oculto. Según la información compartida en la producción, la mujer soporta el trato hostil de Victoria mientras avanza en un complot que solo ella conoce.
Al mismo tiempo, la doctora Mabel Calderón intenta descubrir qué ocurrió con Berta Ríos, una paciente que escapó de la clínica Veracruz y cuyo rastro se pierde tras hallarse un cuerpo irreconocible. Su investigación la enfrenta a su propia historia y a fracturas emocionales que la persiguen.
Con el avance de la trama, las historias de Eva, Victoria y Mabel colisionan por un acontecimiento inesperado, revelando conexiones que nadie imaginaba dentro de los diferentes escenarios de la producción.
¿Quiénes son los personajes de La Sustituta?
La Sustituta presenta un conjunto de personajes cuyas historias se entrelazan en medio del suspenso, los secretos y decisiones que marcaron su pasado. Cada uno aporta una pieza clave al misterio que rodea la casa Urquijo y la clínica Veracruz, creando un universo donde nada todos tienen algo que ocultar.
- Majida Issa – Eva Cortés
- Geraldine Zivic – Victoria de Urquijo
- Rami Herrera – Mabel Calderón
- Juan Fernando Sánchez – Antonio Iglesias
- Andrés Suárez – Diego Urquijo
- José Narváez – León Andrade
- Katherine Vélez – Ingrid de Calderón
- Julián Román – Teniente Francisco Torres
- Jorge Monterrosa – Sargento Orjuela
- Emilia Ceballos – Beatriz Oviedo
- David Guerrero – Dr. Madero
- Silvia de Dios – Hilda
- Luis Eduardo Arango – Javier Troncoso
- Angélica Marín – Jenny Moreno
- Lucas Buelvas – Nino Velandia
- Carmenza Gómez – Alina Escallón
¿Por qué La Sustituta es una producción de suspenso?
La serie está diseñada como un thriller donde las apariencias engañan. Sus creadores, Julio Jiménez e Iván Martínez, plantean una trama llena de preguntas que avanzan capítulo a capítulo, con giros que conectan el pasado con decisiones que afectan el presente.
Los internautas destacan que uno de los atractivos de la producción es que nadie es completamente transparente: cada personaje tiene una motivación oculta, lo que aporta más capas al misterio general.
Además, la historia resalta cómo los acontecimientos del pasado influyen directamente en las acciones actuales. Los internautas afirman que este enfoque podría generar identificación entre el público y los protagonistas, especialmente en lo relacionado con decisiones difíciles, culpas acumuladas y secretos familiares.