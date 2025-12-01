¡Luto en la actuación! Falleció reconocido actor quien dejó importante legado en varias producciones

En las horas de este miércoles 12 de noviembre, miles de internautas se han pronunciado en redes sociales acerca de confirmarse la muerte de reconocido actor, quien dejó un importante legado en el mundo de la televisión.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció reconocido actor colombiano en un grave accidente de tránsito: ¿quién era?

¿Quién fue el reconocido actor que falleció en las últimas horas?

El nombre del actor argentino Jorge Lorenzo se ha convertido en tendencia a través de las diferentes redes sociales tras confirmarse la noticia de su fallecimiento.

¿Cómo se confirmó la noticia del fallecimiento del actor Jorge Lorenzo? | Foto: Freepik

La noticia fue revelada por parte de la Asociación Argentina de Actores a través de un comunicado oficial de prensa a través de su cuenta oficial de X, anteriormente conocida como Twitter, en la que expresaron las siguientes palabras:

“Con profunda tristeza despedimos al actor Jorge Lorenzo, de extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Acompañamos con nuestro afecto y respeto a sus seres queridos en este difícil momento”, dice el comunicado oficial.

Artículos relacionados La casa de los famosos ¡Abiertas las votaciones en La casa de los famosos Colombia! Conoce el cuarto grupo y cómo elegir a tu preferida

Por el momento, no se ha confirmado con exactitud cuáles fueron las causas de su muerte. Sin embargo, han revelado varias fuentes internacionales que el actor falleció a la edad de 66 años. También, es recordado por su icónico papel de 'Capece' en la serie de 'Los Marginados'.

¿En qué producciones se destacó Jorge Lorenzo a lo largo de su vida?

Desde luego, Jorge Lorenzo se destacó durante años en demostrar su gran habilidad en el campo artístico, en especial, al participar en importantes producciones argentinas como: ‘El marginal’, ‘Somos familia’, ‘Casi Ángeles’, ‘La ley del amor’ y ‘Alma Pirata’.

Estas fueron las producciones en las que se destacó Jorge Lorenzo a lo largo de su vida. | Foto: Freepik

Sin duda, el actor se destacó desde hace varios años en llevar en alto su gran potencial, en especial por demostrarles a sus seguidores la disciplina que tenía al momento de interpretar a un personaje.

De igual modo, el actor también se destacó en participar en varias obras teatrales, en las que le demostraba a su público que su talento iba más allá de la puesta en escena. Algunas de sus recordadas obras son: ‘Doña Flor’, ‘Potestad’ y ‘Globos Rojos’.

Artículos relacionados La casa de los famosos ¡Abiertas las votaciones en La casa de los famosos Colombia! Conoce el cuarto grupo y cómo elegir a tu preferida

Por su parte, varios allegados y seguidores del actor lo han recordado con cariño, resaltando su gran potencial al participar en importantes producciones y, también, por llevar en alto el nombre de su país a nivel internacional.