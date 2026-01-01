Ángela Aguilar se desahogó y habló del duro año que vivió: “No fue fácil”

Ángela Aguilar cerró el 2025 con un reflexivo mensaje que compartió en sus redes sociales. La artista hizo un alto en el camino y reconoció que los últimos meses fueron retadores, especialmente, por el escándalo que se generó a raíz de su relación con Christian Nodal.

La historia de amor de Nodal y Ángela inició poco después del final de la relación de él con Cazzu, lo que dio pie a señalamientos y cuestionamientos. El nombre de la cantante ha estado en boca de todos, pues las redes sociales no dejaron de comentar lo que ocurrió entre ella, Nodal y la rapera argentina.

¿Qué dijo Ángela Aguilar en sus redes sociales sobre el año que vivió en medio de críticas?

Es por eso que Ángela aprovechó su cuenta de Instagram para expresar lo que siente y así evidenciar que dichas situaciones la pusieron a prueba en distintos momentos.

Este año puso a prueba muchas cosas: la paciencia, la fe y la capacidad de mantenerte firme. No todo lo que circula merece espacio en tu vida. No fue fácil. Decidí no negociar quién soy para encajar en una narrativa ajena. Mantenerte de pie cuando quieren verte caer también es una forma de decir la verdad, sin levantar la voz Y agregó: “seguir adelante no siempre se siente valiente. A veces se siente pesado, solitario, injusto. Pero rendirme habría sido darle la razón al ruido. Y yo no llegué hasta aquí para desaparecer cuando incomoda”.

Ángela Aguilar expresó que el año que terminó no fue fácil, pero se mostró motivada de cara al 2026. (Foto: AFP)

Ángela destacó que su familia siempre la respaldó y la apoyó en momentos en que la tormenta parecía muy fuerte, además, encontró refugio en su fe y sus creencias: “Y mi fe fue el lugar donde encontré fuerza cuando no había explicaciones”.

Aguilar destacó que el 2025 le dejó valiosas lecciones y se siente motivada de cara al 2026, año en que espera afianzarse aún más como cantante en toda América Latina. Asimismo, sería el año en que se case por la iglesia con Christian Nodal, pues ya lo hicieron por lo civil.

¿Qué comentaron los internautas ante la publicación de Ángela Aguilar?

Los internautas hicieron eco de las palabras de Ángela, pero muchos de los comentarios no fueron de apoyo, precisamente. Varios volvieron a poner el dedo en la llaga sobre Nodal y cómo este terminó con Cazzu para estar con ella.

“Desde cuándo destruir a una familia es hacer las cosas con respeto?”, “el orgullo no te alcanza para pedir perdón si no solo para causar lástima”, “es increíble la manera de expresar que las cosas las haces desde el respeto, me perdí ahí no entiendo en qué momento haz respetado”, “siempre se hace la víctima”.

¿Por qué criticaron a Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Recientemente, ChristianNodal y Ángela Aguilar estuvieron de nuevo en el centro de las críticas, esto mientras repartían regalos a niños. Aunque parecía un buen gesto, hubo críticas por la forma en que se dio la entrega.

Los artistas se ubicaron en la parte trasera de un vehículo y empezaron a dar los juguetes mientras el carro estaba en movimiento, esto obligó a que los niños corrieran sin parar para lograr algún regalo.