Ángela y Nodal en el ojo del huracán por polémica entrega de regalos, ¿qué hicieron?

En las últimas horas, empezaron a circular videos en los que quedó registrado el polémico momento.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Ángela Aguilar y Christian Nodal asisten a las Latin GRAMMY Acoustic Sessions con Christian Nodal en el GRAMMY Museum L.A. Live.
Ángela y Nodal fueron cuestionados por gesto en entrega de regalos.

En los últimos días, los cantantes Christian Nodal y Ángela Aguilarprotagonizaron un momento que rápidamente se volvió debate de debate en redes sociales, pues fueron duramente cuestionados por la manera en la que se realizó la entrega de juguetes a unos niños de una comunidad.

¿Por qué Nodal y Ángela se encuentran en medio de la polémica? Esta es la razón

La controversia se dio luego de que empezaran a circular videos en redes sociales que fueron grabados por las personas que estaban presentes, allí, se puede observar con detalle cómo la pareja de artistas y su equipo de trabajo iba repartiendo juguetes desde la parte trasera de una camioneta.

Sin embargo, lo que no pasó desapercibido entre los internautas fue la dinámica con la que decidieron hacer dicha entrega, ya que esto obligó a que muchos niños corrieran detrás del auto intentando alcanzarlos, incluso, quedó registrado cómo varios obsequios fueron lanzados mientras el carro iba en movimiento.

¿Qué pasó con Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Frente a esta situación, la reacción de los internautas no se hizo esperar, pues, por un lado, hubo quienes aplaudieron las buenas intenciones de los cantantes, argumentando que, con este tipo de acciones dejan ver su gran corazón al compartir un poco de lo que tienen con aquellos que lo necesitan.

No obstante, muchos criticaron la manera se llevó a cabo a la entrega, ya que, a su criterio, pudieron pensar en organizarse para garantizar la seguridad de los menores.

¿Qué hicieron Christian Nodal y por qué generaron controversia en redes?

Varios internautas también consideraron que hubiera sido mejor que la camioneta se detuviera por completo para permitir que los obsequios se entregaran directamente a los niños, de manera más ordenada.

Ante la ola de comentarios que ha generado este tema, por el momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto para defenderse de los cuestionamientos o expresar su opinión, lo que sí es un hecho, es que el gesto de ambos sigue siendo objeto de señalamientos.

