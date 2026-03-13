Influencer murió durante un en vivo tras pedir ayuda en plena transmisión

La muerte de una creadora de contenido ha causado conmoción en redes sociales luego de que se conociera que perdió la vida tras sufrir una emergencia de salud durante una transmisión en vivo.

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El hecho ocurrió el pasado 9 de marzo, cuando la influencer se encontraba realizando uno de sus habituales directos para interactuar con sus seguidores y promocionar productos.

Sin embargo, lo que comenzó como una transmisión normal terminó convirtiéndose en un momento angustiante que fue presenciado por varias personas que estaban conectadas al en vivo.

¿Quién era la influencer que falleció?

La creadora de contenido fue identificada como Wang Yefei, una influencer china de 39 años que se había ganado un espacio en redes sociales gracias a sus transmisiones en vivo dedicadas principalmente a la venta de ropa femenina.

En internet era conocida como “Sister Wang Zha” y contaba con cerca de 130.000 seguidores, quienes solían conectarse a sus directos para verla presentar prendas y recomendar diferentes productos.

Según medios locales, Yefei dedicaba gran parte de su tiempo a este trabajo digital y acostumbraba a realizar transmisiones muy largas, que podían extenderse entre siete y diez horas al día.

La influencer también era madre de una niña de cuatro años, y personas cercanas a ella han contado que era una mujer muy dedicada a su trabajo y a su familia.

Una amiga cercana aseguró a medios locales que su muerte fue completamente inesperada, pues minutos antes había estado viendo la transmisión sin notar que algo grave pudiera ocurrir.

Wang Yefei murió tras sentirse mal en un en vivo y pedir ayuda desesperadamente. (Foto FreePik)

¿Cuál fue la causa de muerte?

Según la información difundida por medios locales, todo ocurrió durante una transmisión realizada en la mañana del 9 de marzo.

Mientras hablaba con su audiencia, Wang Yefei comenzó a sentirse mal repentinamente. En el video se observa que la mujer se llevó las manos a la cabeza y al cuello mientras mostraba signos de dolor.

A medida que su estado empeoraba, la influencer pidió ayuda a las personas que se encontraban cerca de ella y les solicitó que llamaran al 120, el número de emergencias médicas en China.

Tras la llamada, fue trasladada de urgencia a un hospital. Sin embargo, horas después los médicos confirmaron su fallecimiento.

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De acuerdo con el diagnóstico médico, la causa de muerte fue una hemorragia en el tronco encefálico, una condición grave que afecta una zona vital del cerebro.

Medios internacionales también señalaron que la influencer había estado experimentando fuertes dolores de cabeza desde semanas atrás, por lo que solía tomar analgésicos para poder continuar con su rutina laboral.

Personas cercanas también revelaron que dormía entre cuatro y cinco horas por noche, ya que ella misma se encargaba de prácticamente todo el proceso de sus transmisiones, desde la presentación de productos hasta la gestión de ventas y envíos.

Su repentina muerte ha generado impacto entre sus seguidores, quienes han compartido mensajes de tristeza y recuerdos sobre las transmisiones que realizaba con frecuencia.