Mujer fue declarada muerta y despertó durante el traslado para su funeral

Un hecho inesperado ocurrió en India y ha generado gran asombro entre quienes conocieron la historia.

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Una mujer que había sido declarada sin signos de vida por médicos volvió a respirar cuando era trasladada en ambulancia hacia su casa, mientras su familia ya se preparaba para realizar los ritos funerarios.

El caso ocurrió a finales de febrero y rápidamente llamó la atención de medios locales e internacionales debido a lo extraordinario de la situación.

¿Quién es la mujer que volvió a la vida?

La protagonista de esta historia es Vineeta Shukla, una mujer de 50 años que había sido atendida en un hospital de la ciudad de Bareilly, en el estado de Uttar Pradesh, India.

Según informaron medios locales, los médicos que la atendían consideraron que su condición era extremadamente crítica y que prácticamente no existían esperanzas de supervivencia.

De acuerdo con el relato de su esposo, Kuldeep Kumar Shukla, los especialistas indicaron que no había signos de vida y que ya no había más tratamientos que pudieran ayudarla.

Ante esta situación, la familia decidió trasladarla de regreso a su hogar en ambulancia. Su esposo explicó que incluso había avisado a sus familiares para que comenzaran a prepararse para los rituales funerarios.

"Le dije a mi familia que se preparara para sus últimos ritos. Ella no estaba respirando, solo había un latido del corazón que apagaba" contó el hombre a medios locales.

Mujer sorprendió al “volver a la vida” cuando se preparaban para su funeral. (Foto FreePik)

¿Qué ocurrió durante el traslado que cambió todo?

Mientras la ambulancia se dirigía hacia la casa de la familia, ocurrió algo completamente inesperado. Durante el trayecto, el vehículo pasó por un gran bache en la carretera, lo que provocó un fuerte movimiento.

Según relató el esposo de la mujer, ese golpe hizo que la ambulancia se sacudiera violentamente. Fue en ese momento cuando Vineeta comenzó a mostrar señales de recuperación.

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“El vehículo se movió vi0lentamente… mi esposa comenzó a respirar nuevamente”, explicó el hombre.

Tras notar que la mujer había recuperado la respiración, su esposo se comunicó de inmediato con sus familiares para detener los preparativos del funeral.

La mujer fue trasladada de urgencia a otro hospital, esta vez en la ciudad de Pilibhit, donde recibió atención médica especializada y un nuevo tratamiento.

Después de permanecer cerca de dos semanas hospitalizada, Vineeta mostró una recuperación significativa. Finalmente, fue dada de alta el 9 de marzo y pudo regresar a su casa.

“Ahora no solo está despierta, sino que nos está hablando”, aseguró su esposo.

El caso ha generado debate entre médicos. Un neurocirujano que la evaluó posteriormente explicó que, durante su hospitalización anterior, la mujer presentaba ausencia de reflejos del tronco cerebral y un puntaje muy bajo en la Escala de Coma de Glasgow, una prueba médica utilizada para evaluar la gravedad de una lesión cerebral.

Sin embargo, otros especialistas señalaron que si una persona logra recuperar la respiración y mostrar mejoría neurológica, es probable que nunca haya estado realmente en estado de muerte cerebral, lo que explicaría su posterior recuperación.