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Laura Barjum hizo inesperada confesión: se arrepiente de no haber sido infiel

Laura Barjum sorprendió al confesar que se arrepiente de no haber sido infiel en sus relaciones pasadas, luego de asegurar que todos sus exnovios sí le fueron infieles.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Laura Barjum confesó que se arrepiente de no haber sido infiel en sus relaciones
Laura Barjum confesó que se arrepiente de no haber sido infiel en sus relaciones. (Foto Canal RCN)

La modelo, exreina y presentadora Laura Barjum generó conversación en redes sociales luego de compartir una reflexión muy personal sobre sus relaciones sentimentales pasadas.

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Durante una reciente conversación, la también creadora de contenido confesó que, mirando en retrospectiva, hay algo de lo que se arrepiente en su vida amorosa.

Sus declaraciones llamaron la atención porque abordó el tema de la fidelidad desde una perspectiva muy directa, explicando cómo ciertas experiencias la llevaron a replantearse la manera en la que ha vivido sus relaciones.

Laura Barjum sorprendió al revelar que se arrepiente de no haber sido infiel
Laura Barjum sorprendió al revelar que se arrepiente de no haber sido infiel. (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Laura Barjum sobre la infidelidad?

Durante una charla en el espacio Mujeres sin filtro, Laura Barjum sorprendió al revelar que, en algunas ocasiones, llegó a sentir ganas de ser infiel a sus parejas, pero decidió no hacerlo por respeto a la relación.

La exreina explicó que, mientras estaba en sus relaciones, siempre optó por mantenerse fiel y respetar los acuerdos que tenía con sus parejas. Sin embargo, aseguró que con el tiempo se enteró de que varios de ellos sí le habían sido infieles.

Según contó, esa situación la hizo cuestionarse muchas cosas sobre sus experiencias sentimentales. Incluso afirmó que todos sus exnovios le han sido infieles en algún momento.

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Barjum explicó que ese panorama la llevó a reflexionar sobre cómo ha manejado sus relaciones en el pasado.

“Me arrepiento de no haber sido infiel”, dijo durante la conversación, aclarando que en su momento decidió no hacerlo porque creía firmemente en el respeto dentro de la pareja.

¿Laura Barjum tendría una relación de poliamor?

En medio de la conversación, también le preguntaron si estaría dispuesta a tener una relación de poliamor en el futuro. Ante esto, Barjum respondió que no se imagina en un vínculo de ese tipo.

Sin embargo, sí dejó claro que estaría abierta a tener relaciones con acuerdos claros y conversados entre ambas partes. Para ella, lo más importante sería la honestidad y el respeto mutuo dentro de la pareja.

La presentadora explicó que, en ese tipo de acuerdos, preferiría no enterarse de ciertos detalles si su pareja llegara a involucrarse con alguien más. Al mismo tiempo, aseguró que estaría dispuesta a ser sincera si su pareja quisiera saber sobre su vida personal.

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Barjum también mencionó que, independientemente del tipo de relación, para ella es fundamental cuidar el corazón del otro. Por eso considera importante hablar abiertamente sobre las cosas que pueden incomodar o lastimar dentro de la relación.

Entre las reglas que pondría sobre la mesa, destacó que no le gustaría que se involucraran amigos, amigas o personas cercanas a la pareja, pues cree que eso podría afectar aún más la relación.

Las confesiones rápidamente generaron debate entre los seguidores del programa y en redes sociales, donde algunos usuarios coincidieron con su reflexión, mientras que otros cuestionaron su postura frente a la fidelidad y las relaciones.

Laura Barjum reveló que todos sus exnovios le han sido infiel.
Laura Barjum reveló que todos sus exnovios le han sido infiel. (Foto Canal RCN)
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