Labrinth anunció su retiro y lanzó fuerte mensaje: “Estoy harto de esta industria”

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Reconocido artista de Euphoria anunció su retiro: “Estoy harto de esta industria”

Un reconocido cantante y productor musical sorprendió a sus seguidores al anunciar su retiro con un fuerte mensaje en redes sociales.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Reconocido artista sorprendió al anunciar su retiro: “Estoy harto de esta industria”
Reconocido artista sorprendió al anunciar su retiro: “Estoy harto de esta industria” (Foto Amy Sussman / AFP)

Un reconocido artista internacional sorprendió a sus seguidores luego de publicar un mensaje inesperado en sus redes sociales en el que anunció que se retirará de la industria musical.

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Sus palabras, directas y cargadas de molestia, rápidamente generaron preocupación entre sus fanáticos, quienes comenzaron a preguntarse qué habría provocado esta decisión.

El mensaje fue compartido a través de su cuenta de Instagram y, en pocas horas, comenzó a circular ampliamente en redes sociales.

Muchos seguidores interpretaron sus palabras como una despedida abrupta del mundo de la música y del entretenimiento, mientras otros creen que podría tratarse de una reacción impulsiva frente a alguna situación dentro de la industria.

Hasta el momento, el artista no ha dado declaraciones adicionales que permitan aclarar el contexto de su publicación, lo que ha generado aún más especulación entre sus fans.

¿Quién es el artista que anunció su retiro?

Se trata de Timothy Lee McKenzie, conocido artísticamente como Labrinth, un cantautor y productor musical británico de 36 años que ha logrado consolidar una carrera destacada dentro de la industria musical internacional.

El artista inició su trayectoria alrededor de 2009 y, desde entonces, ha participado en numerosos proyectos musicales tanto como intérprete como productor. Con el paso de los años, Labrinth se posicionó como una figura influyente dentro de la música contemporánea, colaborando con diferentes artistas y trabajando en producciones reconocidas.

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Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó en 2019, cuando fue el encargado de crear la banda sonora de la exitosa serie de HBO “Euphoria”. Su trabajo fue ampliamente elogiado por la crítica y por los seguidores de la serie, lo que le permitió ganar un Premio Emmy en 2020.

Gracias a este proyecto, Labrinth alcanzó una gran visibilidad a nivel mundial. Incluso estaba previsto que continuara vinculado a la producción musical de la serie en su tercera temporada, la cual tiene programado su estreno para abril de 2026.

Labrinth anunció su retiro y lanzó fuerte mensaje: “Estoy harto de esta industria”
Labrinth anunció su retiro y lanzó fuerte mensaje: “Estoy harto de esta industria” (Foto ANGELA WEISS / AFP)

¿Qué compartió Labrinth en Instagram?

La controversia comenzó cuando el artista publicó un mensaje breve pero contundente en su cuenta de Instagram.

En el texto, Labrinth expresó su frustración con la industria del entretenimiento y dejó entrever su intención de alejarse de este entorno.

“Estoy harto de esta industria. Jód3t3 Columbia. Doble jód3t3 Euphoria. Estoy fuera. Gracias y buenas noches”, escribió el artista en la publicación.

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El mensaje llamó la atención por su tono directo y por mencionar tanto a Columbia Records como a la serie Euphoria, dos proyectos importantes dentro de su carrera. Sin embargo, el cantante no acompañó el texto con ninguna explicación adicional ni con un contexto que permitiera entender mejor lo ocurrido.

Hasta ahora, Labrinth no ha emitido un comunicado oficial ampliando sus declaraciones ni aclarando si su retiro será definitivo o si se trata de una decisión momentánea. Mientras tanto, sus seguidores continúan reaccionando en redes sociales, a la espera de más información sobre el futuro del artista y su relación con la industria musical.

Labrinth anunció su salida de la industria y lanzó explosivo mensaje en redes
Labrinth anunció su salida de la industria y lanzó explosivo mensaje en redes (Foto Chris Delmas / AFP)
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