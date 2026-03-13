Una reconocida presentadora de televisión sorprendió a sus compañeros y a la audiencia al revelar en vivo una difícil noticia sobre su estado de salud.

Artículos relacionados La casa de los famosos Prometido de Alexa Torrex sorprende con decisión tras polémica con Tebi: "Esta batalla se acabó"

La periodista confesó que fue diagnosticada con una enfermedad que, años atrás, también afectó profundamente a su familia, pues fue la causa de la muerte de su hermana.

La revelación se dio durante un segmento televisivo en el que la comunicadora explicó el motivo de su reciente ausencia en pantalla, compartiendo detalles personales que conmovieron a quienes la acompañaban en el set y a los televidentes.

¿Quién es la reportera que reveló el triste diagnóstico de salud?

Se trata de Mel McLaughlin, una reconocida presentadora australiana de 46 años con una amplia trayectoria en el periodismo televisivo. A lo largo de su carrera ha trabajado en importantes cadenas como Sky News y Fox Sports, donde se destacó cubriendo eventos deportivos de gran relevancia.

McLaughlin también ha estado vinculada a la cobertura de importantes competiciones internacionales, entre ellas carreras de Fórmula 1, lo que la consolidó como una de las periodistas deportivas más reconocidas en Australia.

Actualmente forma parte del equipo de Seven News Australia, donde se desempeña como presentadora y reportera. Fue precisamente en este canal donde decidió compartir públicamente su diagnóstico, explicando que su ausencia reciente estaba relacionada con un proceso médico complejo.

Durante la conversación con sus colegas, la periodista se mostró sincera al hablar de la situación que ha enfrentado en los últimos meses y de lo difícil que ha sido asimilar la noticia.

Mel McLaughlin reveló devastador diagnóstico: padece la misma enfermedad que mató a su hermana. (Foto FreePik)

¿Qué enfermedad le diagnosticaron a Mel McLaughlin?

La presentadora reveló que en diciembre fue diagnosticada con cáncer de pulmón, una noticia que describió como devastadora debido al historial familiar que tiene con esta enfermedad.

Tras conocer el diagnóstico, los médicos determinaron que debía someterse a una intervención quirúrgica. En enero, McLaughlin fue operada en un hospital privado de Australia, donde los especialistas lograron extirpar el tumor, procedimiento que implicó retirarle la mitad de uno de sus pulmones.

Artículos relacionados Influencers ¡Luto en Colombia! Falleció reconocida influencer tras luchar contra devastadora enfermedad

La periodista confesó que el proceso fue emocionalmente muy difícil, especialmente porque su hermana falleció en 2015 tras luchar contra la misma enfermedad. Según explicó, comunicar la noticia a su familia fue uno de los momentos más duros.

“No quieres preocupar a nadie. En nuestra familia, el cáncer de pulmón significaba muerte; tuvimos un ejemplo y la perdimos”, expresó.

Además, recordó que fue particularmente doloroso ser atendida en la misma unidad de cuidados intensivos donde su hermana había estado internada años atrás.

A pesar de lo complejo del proceso, McLaughlin aseguró que su recuperación avanza de forma positiva y que se siente agradecida porque el cáncer fue detectado a tiempo, algo que no ocurrió en el caso de su hermana.

La presentadora explicó que actualmente está enfocada en su recuperación y en crear conciencia sobre la importancia de los chequeos médicos. Asimismo, espera poder regresar a la televisión en julio, cuando su estado de salud le permita retomar sus labores frente a las cámaras.