Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

J Balvin reapareció en redes tras su presentación en el Mundial 2026: habló de Shakira

J Balvin reapareció en redes tras el Mundial 2026 y habló de Shakira en medio de la polémica por un supuesto reemplazo.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
J Balvin reaparece en redes tras su presentación en el Mundial 2026
J Balvin reaparece en redes tras su presentación en el Mundial 2026. (Foto AFP: Carl De Souza | Amy Sussman).

El reconocido cantante colombiano J Balvin reapareció en redes sociales tras su presentación en la inauguración del Mundial de fútbol 2026 y llamó la atención al referirse a Shakira en medio de la polémica que surgió por las versiones sobre el uso de un supuesto doble durante su show.

Artículos relacionados

¿Qué dijo J Balvin sobre Shakira en el Mundial de fútbol 2026?

Luego de llevar a cabo su presentación en el Mundial 2026 en donde se presentó junto a Ryan Castro, el cantante colombiano J Balvin reapareció por medio de sus redes sociales para referirse a este importante momento que vivió en su carrera musical.

¿Shakira o Shakibecca? El misterio que desató teorías en la inauguración del Mundial 2026
¿Shakira o Shakibecca? El misterio que desató teorías en la inauguración del Mundial 2026. (Foto AFP: Theo Wargo).

En medio de sus palabras, el artista hizo mención a Shakira, quien actualmente se encuentra en el centro de la polémica, aunque no se refirió a los rumores que apuntan a un supuesto reemplazo de la cantante en su show de cierre del evento.

Artículos relacionados

Balvin mencionó a través del video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, que hasta ahora estaba asimilando todo lo que había vivido en el evento, y lo orgulloso que se sentía de haber artistas colombianos como Shakira presentes en el mismo lugar.

“A cabo de llegar a casa, la verdad que estamos muy felices. Apenas como que uno empieza a caer en cuenta de… en el lugar, en el momento que estuvimos. Súper agradecidos con todos, ver que Ryan estuvo ahí acompañándonos, ver a Shakira, haber tantos compatriotas de Colombia y estos artistas que estuvieron con nosotros, una bendición”

Artículos relacionados

 

¿Por qué Shakira está en medio de la polémica por su presentación en el Mundial 2026?

Vale la pena recordar que la polémica que envuelve a Shakira en el Mundial de fútbol 2026 se debe a que, según usuarios en redes sociales, la cantante barranquillera no se habría presentado en el lugar, sino que habría enviado a una doble.

Esto debido a que, según opinión de los internautas, la mujer lucía completamente diferente, su coreografía habría estado simple y su rostro no lucía igual que siempre.

Shakira reapareció en redes tras su presentación en el Mundial 2026: ¿dijo algo de su “doble”?
Así fue la presentación de Shakira en la inauguración del Mundial de Fútbol 2026. | AFP: Rodrigo Oropeza
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La pulla de Juanda Caribe a Sheila Gándara tras la polémica por su mudanza Juanda Caribe

Juanda caribe lanzó pulla a Sheila Gándara tras polémica por su mudanza

Una indirecta de Juanda Caribe hacia Sheila Gándara reavivó la polémica alrededor de la pareja.

Caterin Escobar apareció en el Mundial sin la compañía de Mario Alberto Yepes. Caterin Escobar

Caterin Escobar sorprendió al aparecer en el Mundial sin Mario Alberto Yepes; ¿terminaron?

Caterin Escobar disfrutó del partido inaugural del Mundial sin Yepes, un gesto que generó especulaciones sobre su relación.

Sheila Gándara rompe el silencio sobre los rumores de romance con un cantante vallenato Influencers

¿Sheila Gándara tiene nueva pareja tras Juanda Caribe? Esto respondió sobre un cantante vallenato

Sheila Gándara se pronunció y aclaró si tiene un romance con un cantante vallenato tras Juanda Caribe.

Lo más superlike

Publican fotos inéditas de Yeison Jiménez muy joven Yeison Jiménez

Salen a la luz fotos inéditas de Yeison Jiménez tras cinco meses de su fallecimiento; así lucía

Se viralizaron fotos inéditas de Yeison Jiménez en sus inicios musicales, cuando era muy joven, y sorprendieron a miles.

Video de Danny Ocean y Shakira se vuelve viral Mundial de fútbol

Se viraliza momento entre Danny Ocean y Shakira, revelando si era o no la colombiana

¿El Mundial es bueno para la salud? Mundial de fútbol

¿El Mundial es bueno para la salud? Estos serían los cambios en los hábitos de los aficionados

Murió el suegro de Eugenio Derbez: Alessandra Rosaldo lo despidió con un desgarrador mensaje Eugenio Derbez

Luto en la familia de Eugenio Derbez: murió el padre de Alessandra Rosaldo

¿Alejandro Estrada reveló volvería a La casa de los famosos Colombia? Alejandro Estrada

¿Alejandro Estrada volvería a La casa de los famosos Colombia?, su respuesta sorprendió