J Balvin reapareció en redes tras su presentación en el Mundial 2026: habló de Shakira

El reconocido cantante colombiano J Balvin reapareció en redes sociales tras su presentación en la inauguración del Mundial de fútbol 2026 y llamó la atención al referirse a Shakira en medio de la polémica que surgió por las versiones sobre el uso de un supuesto doble durante su show.

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¿Qué dijo J Balvin sobre Shakira en el Mundial de fútbol 2026?

Luego de llevar a cabo su presentación en el Mundial 2026 en donde se presentó junto a Ryan Castro, el cantante colombiano J Balvin reapareció por medio de sus redes sociales para referirse a este importante momento que vivió en su carrera musical.

¿Shakira o Shakibecca? El misterio que desató teorías en la inauguración del Mundial 2026. (Foto AFP: Theo Wargo).

En medio de sus palabras, el artista hizo mención a Shakira, quien actualmente se encuentra en el centro de la polémica, aunque no se refirió a los rumores que apuntan a un supuesto reemplazo de la cantante en su show de cierre del evento.

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Balvin mencionó a través del video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, que hasta ahora estaba asimilando todo lo que había vivido en el evento, y lo orgulloso que se sentía de haber artistas colombianos como Shakira presentes en el mismo lugar.

“A cabo de llegar a casa, la verdad que estamos muy felices. Apenas como que uno empieza a caer en cuenta de… en el lugar, en el momento que estuvimos. Súper agradecidos con todos, ver que Ryan estuvo ahí acompañándonos, ver a Shakira, haber tantos compatriotas de Colombia y estos artistas que estuvieron con nosotros, una bendición”

¿Por qué Shakira está en medio de la polémica por su presentación en el Mundial 2026?

Vale la pena recordar que la polémica que envuelve a Shakira en el Mundial de fútbol 2026 se debe a que, según usuarios en redes sociales, la cantante barranquillera no se habría presentado en el lugar, sino que habría enviado a una doble.

Esto debido a que, según opinión de los internautas, la mujer lucía completamente diferente, su coreografía habría estado simple y su rostro no lucía igual que siempre.