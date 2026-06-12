¿Sheila Gándara tiene nueva pareja tras Juanda Caribe? Esto respondió sobre un cantante vallenato

Sheila Gándara volvió a ser tema de conversación luego de un reciente live que realizó en sus redes sociales en el que respondió a varias preguntas relacionadas con su vida personal y algunos de los rumores que han surgido en las últimas semanas.

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¿Qué dijo Sheila Gándara sobre los videos en los que aparece cantando?

La expareja de Juanda Caribe aprovechó el espacio para aclarar algunas situaciones que han salido tras la polémica con el exparticipante de La casa de los famoso Colombia.

Sheila se refirió por un lado a los comentarios que le hacen en redes sociales, dejando claro que tiene muchos sueños y proyectos por cumplir haciendo referencia a los videos que se le ve cantando.

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Sheila Gándara también habló sobre tener su vida personal en privado a pesar de que han salido varias cosas a la luz en los que explicó que no suele compartir muchos detalles de su vida porque considera que abrir demasiado ese espacio puede traerle comentarios negativos.

Sheila Gándara habló de su situación sentimental tras ser vinculada con un cantante vallenato. (Foto: Canal RCN)

“Me da miedo, porque yo tal vez no muestro mucho de mi vida, yo no cuento mucho y no todo el mundo está conforme con las cosas y no quiero recibir más ‘hate’”, expresó en el en vivo.

¿Qué aclaró Sheila Gándara sobre los rumores de un nuevo romance?

En medio del live, Sheila Gándara también respondió a quienes han relacionado algunas de sus publicaciones con una supuesta nueva relación sentimental tras su separación de Juanda Caribe.

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La creadora de contenido fue enfática al asegurar que actualmente no tiene ninguna pareja.

“Me están a mí colocando mozo. Yo no tengo ningún mozo de nada”, comentó entre mientras leía algunos mensajes de los usuarios.

Sheila Gándara habló de su situación sentimental tras ser vinculada con un cantante vallenato. (Foto: Canal RCN)

Asimismo, explicó que recientemente compartió contenidos relacionados con un grupo musical que le gusta mucho y que esto llevó a algunas personas a especular sobre un posible nuevo amor: “Eso no quiere decir nada”, aclaró.

Durante los últimos días en redes sociales cobró fuerza el rumor de una supuesta cercanía con Junior Saavedra Díaz, cantante de la agrupación vallenata La Banda del 5.

La especulación surgió luego de que Sheila promocionará un festival en Montería donde la agrupación hace parte de la programación.