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Greeicy causó revuelo al dar detalles de su boda con Mike Bahía: ¡sí habrá matrimonio!

Greeicy Rendón dio detalles de su matrimonio con Mike Bahía, respondiendo que será una realidad tras años de compromiso.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Greeicy confirmó que llegará al altar con Mike Bahía
Greeicy rompió el silencio sobre su boda con Mike Bahía (Foto/ Canal RCN)

Los seguidores de Greeicy Rendón están reaccionando en redes a los detalles que dio la cantante caleña sobre su matrimonio con Mike Bahía.

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La famosa pareja que lleva alrededor de trece años de relación se ha convertido en uno de los romances más duraderos dentro de la farándula colombiana, pues en parte, sus seguidores también han permanecido con ellos por su admirable relación.

La cantante es quien más ha hablado de cómo se conoció con su prometido y confesó que fue ella quien tomó la iniciativa para coquetearle y hacer que se conocieran, de hecho, él fue indiferente con Greeicy, pero eso fue lo que más le gustó.

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En su último álbum ‘Candela’, Rendón tiene una canción que se llama ‘Discúlpeme Señor’ y es justo un tema en el que trata cómo la mujer es l que da el primer paso para llegar al corazón del hombre que le gusta.

¿Qué reveló Greeicy Rendón sobre su matrimonio con Mike Bahía?

A finales de 2021, Greeicy Rendón anunció su embarazo y para esa época, justo antes de hacerlo oficial, ya había rumores de que estaba esperando un hijo con Mike Bahía.

Greeicy rompió el silencio sobre su boda con Mike Bahía
Greeicy confirmó que llegará al altar con Mike Bahía. (Foto/ Canal RCN)

Esto surgió porque justo cuando su pareja le pidió matrimonio en medio de una presentación, ya se le notaba un poco de pancita en la parte baja y el hecho de que él haya pedido la mano, fue más que evidente de que estarían listos para tener un hogar.

Tras casi cinco años de ese momento, Greeicy habló de su matrimonio, revelando que será en 2027 y que el lugar que eligieron para este momento es Cali, Colombia.

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¿Qué más confesó Greeicy Rendón sobe su relación con Mike Bahía?

Durante una entrevista con el creador de contenido español Eduard, conocido como ‘Sensillo con S’, Greeicy Rendón habló sobre su relación con Mike Bahía y dio detalles sobre su primer beso y cómo se conoció con él.

Greeicy destapó detalles sobre Lina Tejeiro
Greeicy dio detalles privados de su relación. (Foto/ Canal RCN)

Además, también contestó si pudiese estar en una relación abierta y aquí dijo que no, explicando que para ella no sería cómodo saber que su amor esté con alguien más.

Por otro lado, Greeicy habló sobre el éxito y el amor entre Mike Bahía, sorprendiendo al decir que ambos se complementan, pero que elegiría el amor.

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