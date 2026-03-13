Iván Zuleta sufrió quebrantos de salud y fue llevado a urgencias tras la muerte de su sobrina

El reconocido acordeonero y actual Rey Vallenato profesional, Iván Zuleta, vivió momentos de angustia en medio del sepelio de su sobrina Daniela Zuleta Gnecco, luego de presentar complicaciones de salud durante el difícil momento familiar.

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El hecho ocurrió en el municipio de La Paz, Cesar, donde familiares, amigos y seguidores del artista se reunieron para despedir a la joven, cuya muerte ha generado profunda tristeza entre quienes la conocían.

¿Qué le pasó a Iván Zuleta?

De acuerdo con información conocida en medio del sepelio, Iván Zuleta sufrió una descompensación mientras participaba en las exequias de su sobrina.

El músico, visiblemente afectado por el dolor de la pérdida, comenzó a presentar malestar físico en medio del intenso calor y la fuerte carga emocional que atravesaba la familia.

Ante la situación, quienes se encontraban en el lugar reaccionaron rápidamente y el acordeonero recibió primeros auxilios para estabilizarlo. Posteriormente fue atendido por el médico internista José Nelson Fuentes, quien evaluó su estado de salud.

Tras la valoración inicial, el especialista recomendó que el artista se realizara exámenes médicos de rutina en una clínica de Valledupar para descartar cualquier complicación. Zuleta acudió a estos controles, aunque finalmente no fue necesario hospitalizarlo.

Según fuentes cercanas al artista, el acordeonero se encuentra actualmente estable y recuperándose en su casa.

Iván Zuleta fue llevado a urgencias tras sufrir quebrantos de salud luego de la muerte de su sobrina. (Foto FreePik)

¿Cuál fue la causa de muerte de Daniela Zuleta?

La muerte de Daniela Zuleta Gnecco, sobrina del músico, ha causado gran conmoción entre familiares y allegados. La joven era hija de Fabián Zuleta y Katherine Gnecco.

Según versiones preliminares, la adolescente fue encontrada inconsciente dentro de su habitación. Sus familiares, al notar que no reaccionaba, decidieron trasladarla de inmediato a la ciudad de Valledupar para que recibiera atención médica especializada.

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Daniela fue llevada a la Clínica Erasmo, donde el personal médico intentó salvarle la vida mediante maniobras de reanimación. Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo médico, la joven falleció.

Las primeras versiones apuntan a una posible broncoaspiración mientras dormía, aunque las causas exactas de su muerte permanecen bajo investigación por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

El velorio se realizó en una funeraria de Valledupar, ciudad donde la familia Zuleta es ampliamente conocida dentro del folclor vallenato. En imágenes que circulan en redes sociales se observa al acordeonero llegar al lugar profundamente afectado por la pérdida, rompiendo en llanto en medio del ambiente de tristeza que rodea a sus familiares y amigos.