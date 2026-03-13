Andrea Valdiri causa revuelo por los lujosos regalos que dará en el cumpleaños de su hija Isabella

La creadora de contenido Andrea Valdiri volvió a captar la atención en redes sociales luego de revelar algunos detalles del cumpleaños número 15 de su hija Isabella.

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La celebración, que se realizará en Cartagena, no solo promete ser un evento lleno de lujo, sino también una experiencia interactiva para los invitados.

Según explicó la influenciadora, su intención es que la fiesta no sea un cumpleaños tradicional, sino un momento inolvidable para quienes asistan. Por esta razón, decidió incluir dinámicas especiales durante la noche que permitirán que algunos invitados se lleven regalos sorpresa.

La celebración se realizará en el Teatro La Serrezuela, uno de los lugares más exclusivos de Cartagena, y desde que Valdiri comenzó a compartir detalles del evento, los comentarios en redes sociales no se han hecho esperar.

¿Qué regalos dará Andrea Valdiri en el cumpleaños de su hija Isabella?

De acuerdo con lo que contó la creadora de contenido, durante la fiesta habrá momentos especiales en los que algunos invitados podrán ganar premios.

Al ingresar al evento, cada persona recibirá una llave dentro de una caja numerada. Esa llave hará parte de una dinámica que se desarrollará a lo largo de la noche.

Además, los asistentes también recibirán un detalle de bienvenida, que según reveló Valdiri será una esmeralda engastada en oro amarillo, un obsequio pensado para agradecer la presencia de los invitados desde el inicio de la celebración.

Valdiri explicó que cada hora se elegirán tres ganadores, quienes podrán intentar abrir uno de los casilleros donde estarán guardados los premios. Cuando llegue el momento de revelar a los ganadores, todo el salón se iluminará de rojo para anunciar la dinámica.

Entre los regalos que se entregarán se encuentran dispositivos electrónicos de alto valor, como AirPods, iPhones, Apple Watch y tablets, entre otros productos tecnológicos.

La influenciadora aseguró que su objetivo es que los asistentes no solo disfruten de la fiesta, sino que también vivan momentos especiales que hagan del cumpleaños de su hija una experiencia memorable.

Andrea Valdiri genera polémica por los costosos regalos en el cumpleaños de su hija Isabella. (Foto Canal RCN)

¿Cuánto costaría el cumpleaños de la hija de Andrea Valdiri?

Los detalles que se han conocido sobre la celebración también han generado conversación en redes sociales por el alto presupuesto del evento.

De acuerdo con versiones que circulan en internet, el cumpleaños podría superar los 2.500 millones de pesos, teniendo en cuenta el lugar de la celebración, la producción del evento y los regalos que se entregarán durante la noche.

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Uno de los gastos más comentados es el alquiler del Teatro La Serrezuela, que, según se ha mencionado, podría costar alrededor de 60 millones de pesos.

Con estos detalles, el cumpleaños de Isabella se perfila como uno de los eventos más comentados en redes sociales, pues muchos usuarios han reaccionado sorprendidos por la magnitud de la celebración y por los costosos regalos que recibirán algunos de los invitados.