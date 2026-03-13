J Balvin y Belinda aparecen en lujosa fiesta de 15 años que causa revuelo, ¿quién es la cumpleañera?

Varios videos de una lujosa fiesta en México de 15 años han causado revuelo en redes sociales, tras la presencia de varios artistas internacionales como J Balvin, Belinda, Galilea Montijo, entre otros.

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¿Por qué la fiesta de 15 donde estuvo J Balvin y Belinda se volvió viral en redes?

La celebración correspondió a Mafer, una joven originaria del estado de Tabasco. En redes sociales, la fiesta se ha vuelto tema de conversación por la producción del evento y la presencia de figuras reconocidas del entretenimiento.

Con una lujosa fiesta, la quinceañera celebró su nuevo año de vida con temática de la Med Gala en el que tenía la alfombra roja, con presentadora encargada de recibir a los invitados y la presencia de reconocidos famosos.

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Y es que la presentadora, era la mexicana Galilea Montijo quien estuvo a cargo de presentar a algunos de los asistentes durante la celebración.

J Balvin y Belinda cantan en extravagante fiesta de XV y los videos se vuelven virales. (Foto: AFP)

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando la cantante Belinda apareció para cantarle “Las mañanitas” a la cumpleañera.

Además, durante la fiesta también se presentaron el cantante Xavi, J Balvin y el grupo Matute, quienes amenizaron la celebración con presentaciones en vivo.

Las imágenes del evento causaron revuelo en redes sociales y empezaron a difundirse en redes sociales.

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¿Quién es la quinceañera y cuánto habría costado la fiesta donde estaba J Balvin?

Según información de medios internacionales, la quinceañera se trata de la hija de un prestigioso empresario mexicano, dueño de una petrolera de este país.

En redes sociales también se ha mencionado que la celebración habría tenido un costo cercano a los 9 mil millones de pesos.

Además, la presencia de artistas internacionales despertó curiosidad sobre el costo de este tipo de presentaciones privadas.

J Balvin y Belinda cantan en extravagante fiesta de XV y los videos se vuelven virales. (Foto: AFP)

De acuerdo con la plataforma Celebrity Talent International (CTI), J Balvin tendría una tarifa estimada entre 500.000 y 749.000 dólares por evento privado, mientras que el cantante Xavi estaría entre 150.000 y 299.000 dólares por presentación.

En el caso de Belinda, distintas versiones señalan que podría cobrar hasta 500.000 dólares por un concierto privado, aunque esta cifra no ha sido confirmada oficialmente.