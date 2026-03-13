Eidevin no pudo contener las lágrimas tras el comentario del papá de Mariana Zapata, ¿qué dijo?

Luego del congelado del papá de Mariana Zapata, Eidevin no pudo contener las lágrimas, por lo que Karola decidió expresarle unas emotivas palabras para calmarlo en La casa de los famosos Colombia.

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¿Por qué Eidevin lloró tras el congelado del papá de Mariana Zapata en La casa de los famosos?

En la gala de la noche del 12 de marzo de 2026, el papá de Mariana Zapata ingresó a la casa más famosa, donde le dedicó emotivas palabras a su hija en medio de su participación, pero también le dijo varias cosas que llamaron la atención de los internautas.

Una de ellas estuvo relacionada con Eidevin. El papá de Mariana no lo nombró directamente, pero lanzó la frase: “sola te ves más bonita”.

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Como bien se conoce, Eidevin ha estado muy interesado en Mariana e incluso le ha dedicado una serenata y varios detalles dentro de la casa con la intención de tener una relación con ella.

Eidevin rompe en llanto tras congelado del papá de Mariana y Karola lo consuela. (Foto: Canal RCN)

Incluso se ha mencionado un triángulo amoroso dentro de la casa, ya que Karola también ha mostrado interés por él.

No obstante, Eidevin se ha mostrado muy interesado en Mariana y tras el congelado, el participante reaccionó con lágrimas luego de escuchar el comentario de su papá.

¿Qué dijo Karola a Eidevin tras el congelado del papá de Mariana Zapata?

Karola se acercó a Eidevin para hablar con él y tratar de calmarlo. Durante la conversación le dijo que era una buena persona.

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“Eres una de las personas más lindas que tiene esta casa”, le dijo, aclarando que no lo decía por su físico, sino por sus sentimientos.

También le expresó que es una persona talentosa, un buen tipo, buen hermano, buen amigo y que se nota que puede ser un buen novio.

Además, le dijo que no debía sentirse mal por un comentario al aire que, según ella, no representa quién es él como persona.

Eidevin rompe en llanto tras congelado del papá de Mariana y Karola lo consuela. (Foto: Canal RCN)

Karola también le expresó que, si Mariana es para él, las cosas se darán con el tiempo. En la conversación le comentó que ha habido avances entre ellos, ya que ahora se coquetean y se besan.

Finalmente, Karola le recordó que él le dejó claro que ella era su amiga después de que decidió intentar tener una relación con Mariana y que, por esa razón, no estaba siendo una mala persona.