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Andrea Valdiri sorprendió con el extraño regalo de 15 años que le hizo a su hija Isabella: ¿de qué se trata?

Andrea Valdiri nuevamente captó la atención en redes sociales al mostrar cómo transformó los dientes de su hija Isabella.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Andrea Valdiri posando a la cámara.
Andrea Valdiri presumió el extraño regalo que le hizo a su hija. Foto | Canal RCN.

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a celebración de los 15 años de la hija mayor de Andrea Valdiri, sigue acaparando la atención en redes sociales, pues desde hace un par de días, la creadora de contenido ha ido compartiendo detalles de lo que será el costoso festejo, además de algunas sorpresas que ha preparado para la joven previas al día de la fiesta.

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¿Cuál fue el costoso regalo que Andrea Valdiri le dio a su hija Isabella por sus 15 años?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la creadora de contenido ha construido una sólida comunidad de millones de seguidores, nuevamente impactó al revelar el lujoso y curioso regalo que le estuvo preparando a su hija desde hace varios años cuando ella apenas era una niña.

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"Guardé cada pedacito de tu infancia con amor… hoy los transformo en una joya que te acompañará toda la vida.Porque aunque crezcas, siempre llevarás conmigo a la niña que fuiste", escribió Valdiri en su más reciente publicación.

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En la revelación, que la hizo por medio de un emotivo video, la influencer barranquillera dio a conocer que, por mucho tiempo, conservó los dientes que se le cayeron a la menor, por lo que aprovechó la llegada de sus 15 años para convertirlas en un recuerdo eterno que ahora llevará en una cadena, unos aretes, una pulsera y un anillo.

Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia.
Andrea Valdiri y el lujoso regalo que le dio a su hija por sus 15 años. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue el curioso regalo que recibió Isabella Valdiri, hija de Andrea Valdiri, por su 15 años?

En la conmovedora grabación, Andrea sostiene un diálogo con 'El Ratón Pérez', en donde además de contar que, mientras él le daba monedas a su hija, ella guardaba los dientes, también recordó con nostalgia aquellos días en los que su pequeña no quería sonreír porque se le habían caído sus dientes de adelante.

De acuerdo con el post de la creadora digital, los dientes que por tanto tiempo guardó fueron transformados en oro blanco que ahora podrá lucir la quinceañera como accesorios.

Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia.
Este fue el extraño regalo que Andrea le hizo a su hija Isabella. Foto | canal RCN.

Por ahora, la fiesta de los quince años de la bella Isabella siguen dando de qué hablar en las plataformas digitales, pues con lo que ha demostrado hasta ahora su mamá, es que cuando se trata de sus hijas, no escatima en gastos.

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