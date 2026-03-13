Andrea Valdiri revela quiénes estarán en la lujosa fiesta de 15 años de su hija: ¿A quién invitó?

Andrea Valdiri se apoderó de las tendencias en Colombia tras revelar detalles de lo que será la fiesta de 15 años de su hija mayor, Isabella.

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¿Qué se sabe de la lujosa fiesta de 15 años que Andrea Valdiri prepara para su hija Isabella?

La influencer y bailarina barranquillera, desde hace unos días, ha compartido varios detalles de lo que será la lujosa celebración de la joven, que desde ya está dando de qué hablar.

En redes sociales, hace unos días compartió con sus seguidores que estaba en búsqueda del lugar en el que realizaría el evento.

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Además, también mostró quién es la diseñadora encargada de uno de los vestidos que lucirá Isabella en este día especial.

Andrea Valdiri sorprende con los invitados de la millonaria celebración de 15 años de Isabella. (Foto: Canal RCN)

La fecha oficial del cumpleaños, que fue el pasado 3 de marzo, también dio de qué hablar tras mostrar el lujoso reloj que le regaló, además de la serenata sorpresa que le llevaron en la madrugada durante la celebración.

Ahora, los seguidores esperan ver el evento, del que ya se han filtrado varios detalles, como la invitación que recibieron algunos asistentes, el lugar donde se realizará la fiesta y el monto total que habría invertido en la celebración, el cual ascendería a los 2.500 millones de pesos.

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¿Quiénes están invitados a la lujosa fiesta de 15 años de la hija de Andrea Valdiri?

Recientemente, Andrea Valdiri decidió compartir un emotivo video en sus redes sociales en el que reveló a sus millones de seguidores algunos detalles de lo que ha sido la organización de la fiesta de 15 años de su hija Isabella.

En el clip, la creadora de contenido habló sobre la preparación del evento y también mencionó a varias de las personas que harán parte de esta celebración especial.

Andrea Valdiri sorprende con los invitados de la millonaria celebración de 15 años de Isabella. (Foto: Canal RCN)

Durante el video, Valdiri explicó que entre los invitados estarán personas cercanas a su vida y a la de su hija. Allí mencionó a sus amigas de la universidad, a sus amigas del colegio y a varios integrantes de su familia.

Además, la barranquillera también señaló que en la lista de invitados estarán algunos de sus amigos más cercanos, quienes han estado presentes en diferentes momentos importantes de su vida.