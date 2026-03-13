Isabella Ladera comparte mágico cumpleaños de su hija en Disney junto a Hugo García

La creadora de contenido y modelo venezolana, Isabella Ladera compartió en sus redes sociales algunos momentos de la celebración del cumpleaños de su hija.

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¿Cómo fue la celebración de cumpleaños de la niña de Isabella Ladera en Disney?

Para esta ocasión especial, la familia decidió viajar a Walt Disney World, donde la niña vivió una experiencia inspirada en los cuentos de hadas junto a su madre y a la pareja de ella, Hugo García.

En un video que compartió en sus redes sociales, Isabella mostró parte del proceso que vivió su hija para convertirse en princesa durante la visita al parque.

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La pequeña eligió el vestido amarillo inspirado en Aurora, uno de los personajes clásicos de las historias de Disney.

Isabella Ladera sorprende al celebrar el cumpleaños de su hija como princesa en Disney. (Foto: AFP)

Isabella Ladera también compartió cómo fue el momento del peinado y el maquillaje, antes de que la niña apareciera completamente caracterizada.

Sin duda, las imágenes dejaron ver la emoción de la menor durante la experiencia, mientras disfrutaba del proceso y el acompañamiento de Isabella y de Hugo García.

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Después de la preparación, la niña apareció luciendo el vestido y el peinado, mientras Isabella Ladera, arrodillada y tomándola de la mano, le daba una vuelta para que el vestido se luciera, con la icónica imagen del castillo de Disney de fondo.

¿Cómo reaccionó Isabella Ladera al ver a su hija cómo una princesa?

Como era de esperarse el video de Isabella Ladera generó reacciones entre los internautas al ver a la pequeña como una princesa en el que elogiaron la belleza de la niña.

Además, en el video se puede ver en varios momentos a Hugo compartiendo con la niña en medio de la celebración, situación que llamó la atención de los internautas, quienes también destacaron su relación.

Isabella Ladera sorprende al celebrar el cumpleaños de su hija como princesa en Disney. (Foto: AFP)

Isabella Ladera también aprovechó el cumpleaños de su pequeña para mostrar su barriguita de embarazo, fruto de su relación con Hugo García.

Cabe recordar que la niña es hija de una relación anterior de Isabella con Isander Pérez.

Recientemente, el nombre de Isabella también había estado en conversación en redes sociales luego de que Hugo García compartiera mensajes de despedida por el fallecimiento de su abuela.