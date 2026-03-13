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Koral Costa no se queda callada y responde a seguidor que la llamó “ordinaria”

Koral Costa responde con contundente mensaje a seguidor que la llamó “ordinaria”.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Koral Costa responde a seguidor que la tilda de “ordinaria”
Koral Costa no se queda callada tras comentario que la tildó de “ordinaria”

La cantante y creadora de contenido Koral Costa realizó recientemente una dinámica de preguntas y respuestas a través de su cuenta de Instagram, donde reúne a miles de seguidores.

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¿Qué le dijo un internauta a Koral Costa que desató su reacción?

Durante esta interacción, la artista respondió diferentes inquietudes de los usuarios relacionadas con su vida personal y con la etapa que atraviesa actualmente.

Como se conoce, hace poco Koral Costa compartió públicamente que se separó de su pareja sentimental, el actor y comediante Omar Murillo, con quien sostuvo una relación durante varios años.

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Desde entonces, la cantante ha estado muy activa en sus redes sociales, donde ha compartido mensajes y reflexiones sobre lo que ha significado para ella esta nueva etapa.

Koral Costa responde a seguidor que la tilda de “ordinaria”
Koral Costa no se queda callada tras comentario que la tildó de “ordinaria”

En varias de sus publicaciones, Koral ha mencionado que ha tenido que ser fuerte ante diferentes situaciones de la vida y que, para ella, es importante dejar el pasado atrás para enfocarse en el presente.

Durante la dinámica de preguntas, algunos internautas aprovecharon para enviar comentarios sobre distintos temas. Entre ellos, uno llamó la atención luego de que un usuario le escribiera que le parecía una mujer muy bonita, pero que también la consideraba “ordinaria”.

¿Qué respondió Koral Costa al comentario de que era “ordinaria”?

El comentario fue compartido por la propia artista en sus historias de Instagram. En el mensaje, el usuario le expresó que, aunque la consideraba atractiva, también la calificaba como “ordinaria”.

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En este caso, Koral Costa decidió reaccionar al mensaje a través de un video que publicó en la misma red social diciendo que era “una caballota de mujer”.

Koral Costa responde a seguidor que la tilda de “ordinaria”
Koral Costa no se queda callada tras comentario que la tildó de “ordinaria”

En el video señaló que el término “ordinaria” es una palabra que, según dijo, ya ha escuchado en varias ocasiones y que ya hacía parte de su vida.

“Eso ya está muy trillado, búsquese otro repertorio”, expresó la cantante en su respuesta.

Además, le respondió al usuario que, si iba a hacer críticas, debería tener más creatividad en lo que dice.

Incluso le preguntó si no estaba cansado de repetirle siempre lo mismo, dando a entender que no sería la primera vez que recibe comentarios de ese tipo por parte de ese internauta.

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