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Daniella Álvarez reapareció desde el hospital con emotivo anuncio: “después de todo lo que pasé…”

Daniella Álvarez sorprendió al reaparecer desde un hospital con un mensaje en el que reflexionó sobre las dificultades.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Desde el hospital, Daniella Álvarez hace emotivo anuncio tras años difíciles
Desde el hospital, Daniella Álvarez hace emotivo anuncio tras años difíciles. (Foto AFP: Luis Robayo).

La exreina de belleza Daniella Álvarez sorprendió a sus seguidores al reaparecer desde un hospital con un emotivo mensaje en el que reflexionó sobre las dificultades que ha enfrentado en los últimos años. La barranquillera compartió sus palabras a través de redes sociales, donde rápidamente generó reacciones y mensajes de admiración por parte de sus seguidores.

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¿Qué pasó con Daniella Álvarez?

Seis años atrás Daniella Álvarez recibió un diagnóstico médico que cambiaría su vida para siempre: un tumor de bajo grado que inicialmente fue removido con c1rug1a, sin necesidad de someterse a quimioterapias, ni radioterapia.

Daniella Alvarez asiste al Victoria's Secret Fashion Show 2025 el 15 de octubre.
La razón por la que Daniella Álvarez conmovió en redes sociales. Foto | Noam Galai.

Sin embargo, aunque el procedimiento culminó con éxito, este derivó en una grave isquemia que impidió que la sangre llegara de manera correcta hasta su pierna izquierda ocasionando dolor intenso que no desapareció con los tratamientos implementados.

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Tras semanas de intentar salvar su extremidad, los médicos llegaron a la conclusión de que la única opción a este punto era la 4mput4ción, y así no comprometer su vida.

¿Cuál fue el emotivo anuncio que Daniella Álvarez hizo desde el hospital?

Seis años después del episodio que cambió su vida, Daniella Álvarez reapareció durante la mañana de este viernes 13 a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram con un corto video grabado desde el hospital, en el que habló de cómo esta experiencia transformó su manera de ver el miedo.

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La exreina de belleza explicó que, luego de todo lo que ha vivido en los últimos años, el miedo ya no hace parte de su vida. Por eso, ahora asiste a sus exámenes médicos anuales con fe y tranquilidad.

“Después de todo por lo que tuve que pasar, ya nada me da miedo. Aquí estoy en mis exámenes anuales, siempre con fe y tranquilidad”, expresó.

Su mensaje rápidamente generó reacciones en redes sociales, donde cientos de seguidores destacaron su valentía y la forma en que ha convertido las adversidades en una fuente de inspiración para muchos.

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