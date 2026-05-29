Hermana de Yeison Jiménez hace conmovedora revelación sobre su primo fallecido

El pasado 10 de enero, Colombia se vistió de luto tras el fallecimiento de Yeison Jiménez y su equipo el trabajo, quienes iban junto a él en la avioneta que, desafortunadamente cayó.

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De acuerdo con lo que se ha dicho con respecto a la investigación, es que ellos despegaron y alcanzaron a volar durante tres a cinco minutos, pero ahí se provocó la falla que habría hecho que la aeronave cayera.

Así mismo, se habría mencionado que, al caer, la avioneta hizo un rebote y ese segundo impacto fue lo que provocó que se encendiera en llamas, hasta destrozarse hasta casi su totalidad.

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Tras casi cinco meses de la partida del cantante, su primo, quien era como su hermanito menor, Lina Jiménez recordó a Juan Manuel Rodríguez y conmovió a sus seguidores con la revelación que hizo.

¿Qué dijo Lina Jiménez al recordar a su primo fallecido?

Lina Jiménez conmovió a sus seguidores en horas de la mañana de ese viernes 29 de mayo, luego de publicar una historia sobre su primo, Juan Manuel Rodríguez, quien también falleció junto a Yeison, ese desafortunado sábado.

Hermana de Yeison Jiménez abrió su corazón al recordar a su primo fallecido. (Foto/ Canal RCN)

Precisamente, la hermana del artista dejó sobre el dolor que siente no solo por la partida de Jiménez, sino de su primo, quien era como un hermano menor para ellos, ya que se criaron juntos y compartida mucho tiempo familiar y laboral.

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Por eso, Lina compartió una imagen de Juan Manuel, escribiendo que “hoy se despertó pensándolo mucho”, además lo llamó como “mi pequeño saltamontes”.

¿Qué ha pasado tras la muerte de Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez falleció, pero su legado no, pues sus seres amados han hecho todo lo posible para que los planes del artista se sigan cumpliendo, como como sus proyectos laborales y personales.

La dolorosa confesión de la hermana de Yeison Jiménez sobre su primo. (Foto/ Canal RCN)

De hecho, Sonia Restrepo, su esposa, sale más en redes sociales y en entrevistas de televisión, detallando su vida con el artista.

Así mismo, ha aprovechado para exponer todo lo que se tiene pensado para cumplir con los propósitos de Yeison y así honrar su memoria. Por eso mismo, está buscando un vocalista para la banda de Yeison Jimémnez y, además, sigue trabajando en la marca de sombreros.