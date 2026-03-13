La Blanquita, amiga de La Jesuu, generó polémica por fuerte mensaje en medio de su ruptura con Deiby

Katy Cardona, conocida como La Blanquita en redes sociales, volvió a dar de qué hablar tras compartir un mensaje en su cuenta personal de Instagram que llamó la atención de los internautas.

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¿Qué dijo La Blanquita que causó revuelo en redes?

En un mensaje en el que expresó que estaba cansada de todo por lo que le estaba pasando últimamente, la creadora de contenido caleña recibió críticas de los internautas por exponer sus conflictos personales públicamente.

Hace unos días, la caleña decidió romper el silencio y confirmar su ruptura con el también influencer Deiby Ruiz, con quien ha estado en medio de un rifirrafe en redes por la manutención del pequeño, fruto de su relación.

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Según dio a conocer, el inconveniente viene porque ella está pidiendo que, como mínimo, se le paguen 6 millones para el niño, mientras que Deiby estaría dando 4 millones.

La Blanquita causa revuelo tras confesar que está cansada de todo en medio de su ruptura. (Foto: Freepik)

Tras este inconveniente, ella recientemente compartió un mensaje que llamó la atención, en el que textualmente habló sobre no poder más con la situación.

“Estoy cansada de todo, estoy harta de tener que aguantar tantas cosas. Aunque trato de ceder en muchas situaciones y de ignorar otras para evitar problemas, las cosas siguen pasando y siguen toreándome”.

¿Por qué La Blanquita recibió críticas tras su mensaje en redes?

Tras el mensaje, la publicación de La Blanquita fue replicado en cuentas de chismes en redes sociales en el que los usuarios en Internet expresaron su descontento por exponer sus situaciones personales en redes sociales.

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Algunos de los mensajes que se podían leer señalaban: “Entonces no exponga más su vida personal en las redes sociales, solo le debe importar lo que pase a su familia, en especial a su hijo”.

Otros usuarios también comentaron: “Demándalo y ya”, mientras que algunos añadieron: “Ese es el resultado de salir a contar la vida privada” y “La prudencia es gratis, deberían usarla más”, fueron algunos de los comentarios y cuestionamientos tras la publicación de La Blanquita.