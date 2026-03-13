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La Liendra sorprende con inesperado mensaje que dejó a más de uno pensando, ¿qué dijo?

La Liendra sorprendió al revelar consejos sobre el éxito, las críticas y disciplina en la vida.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La Liendra lanza tres consejos de vida que desataron todo tipo de reacciones en redes
La Liendra sorprende con tres consejos sobre éxito, críticas y disciplina. (Foto: Canal RCN)

El creador de contenido La Liendra compartió recientemente un reflexivo mensaje en sus redes sociales en el que habló sobre algunas lecciones que, según explicó, le han servido a lo largo de su vida personal y profesional.

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¿Qué dijo La Liendra al compartir tres consejos de vida?

En un video publicado en sus redes sociales, el influenciador habló sobre tres ideas que, de acuerdo con su experiencia, pueden aplicarse en distintos ámbitos, como los negocios, las relaciones personales o incluso en conversaciones cotidianas.

Uno de los primeros consejos que mencionó estuvo relacionado con la forma en la que las personas se comunican.

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Según explicó, en muchas situaciones es mejor escuchar que hablar demasiado. En el video señaló que, cuando alguien habla más de la cuenta en una conversación, puede terminar perdiendo oportunidades o información importante.

La Liendra lanza tres consejos de vida que desataron todo tipo de reacciones en redes
La Liendra sorprende con tres consejos sobre éxito, críticas y disciplina. (Foto: Canal RCN)

“Si usted es el que más habla, desde ya está perdiendo”, expresó el creador de contenido durante el video.

Otro de los puntos que mencionó estuvo relacionado con las críticas que pueden surgir cuando una persona logra reconocimiento o éxito.

En su mensaje, La Liendra comentó que, según su experiencia, es común que cuando alguien empieza a destacarse también aparezcan comentarios negativos o personas que hablan mal.

De acuerdo con lo que explicó, esto es algo que suele venir acompañado del crecimiento profesional o de la exposición pública que tienen algunas figuras en redes sociales.

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¿Qué consejo dio La Liendra sobre la disciplina?

El tercer consejo que compartió estuvo relacionado con la disciplina y la forma en la que las personas enfrentan ciertas responsabilidades.

La Liendra comentó que hay momentos en los que las personas sienten pereza o falta de motivación para realizar algunas tareas. Sin embargo, señaló que precisamente en esos momentos es cuando considera que se pone a prueba la disciplina.

La Liendra lanza tres consejos de vida que desataron todo tipo de reacciones en redes
La Liendra sorprende con tres consejos sobre éxito, críticas y disciplina. (Foto: Canal RCN)

Según dijo, cuando alguien tiene que hacer algo y siente pereza de hacerlo, es ahí cuando debe tomar la decisión de hacerlo de todas formas, ya que, para él, ese momento representa una prueba que la vida pone sobre la constancia de cada persona.

 

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