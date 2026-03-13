Sale a la luz fotografía de Karina García y Yuli Ruiz antes de ser famosas, ¿eran amigas?

La casa de los famosos Colombia, el reality del canal RCN que continúa capturando la atención en redes sociales, sigue dando de qué hablar entre sus seguidores, en esta oportunidad por cuenta de una fotografía que se filtró en la que aparecen Karina García y Yuli Ruiz.

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¿Cuál es la fotografía que se filtró de Karina García y Yuli Ruiz antes de que fueran famosas?

En medio del interés que sigue causando la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, recientemente se conocieron dos fotografías en las que se puede apreciar a Karina, participante de la segunda temporada, y a Yuli, concursante de la actual, posando frente a la cámara años atrás cuando aún no eran reconocidas en el mundo del entretenimiento.

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En la primera imagen, aparecen ambas mujeres antioqueñas muy cercanas luego de jugar un partido de fútbol en donde eran integrantes del mismo equipo.

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En la segunda instantánea, nuevamente Ruiz y García se observan en lo que parece ser una noche en la que departían juntas. Allí, Karina es la que toma la foto en formato selfie mientras Yuli también posa en la parte de atrás.

Sale a la luz fotografía de Karina y Yuli en el pasado. Foto | Canal RCN.

¿Yuli Ruiz y Karina García eran amigas antes de ser famosas?

Como era de esperarse, la revelación de las imágenes rápidamente generaron diversas reacciones entre los internautas, quienes no se quedaron callados y dieron a conocer su opinión sin filtros.

"Yuli hace unas semanas atrás comentó que ella y Karina pertenecían al mismo equipo de fútbol", "La ciencia médica yo también la quiero", " Por algo Yuli pasa entre las más salvadas del reality, tiene la ayuda seguramente de Karina y ya lo a dicho también de Yina", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

A propósito de la publicación de las imágenes, cabe señalar que, a lo largo de la participación de Yuli en el programa, muchos inclusos las han comparado, no tanto por su parecido físico, sino por su personalidad, pues ambas ademas de ser paisas, tienen algo en común y es que, en el caso de Ruiz, poco a poco ha ido ganándose el cariño del público, tal y como sucedió co García el año anterior.