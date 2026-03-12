Florinda Meza desmiente rumores de su muerte con un divertido video relacionado con el Chavo del 8

En las últimas horas, el nombre de Florinda Meza volvió a ser tendencia en redes sociales luego de que circulara un rumor que afirmaba que la actriz mexicana había fallecido.

Sin embargo, la propia actriz apareció en redes para desmentir la información con un divertido video que hizo reír a sus fans y que incluyó guiños a la icónica serie El Chavo del 8.

¿De dónde surgió el rumor sobre la muerte de Florinda Meza?

Todo comenzó cuando en redes sociales empezó a circular un video que aseguraba que la actriz había fallecido. El clip se difundió con rapidez y provocó que muchos usuarios comenzaran a preguntarse si la noticia era real o si se trataba de otro rumor viral de internet.

En redes sociales se difundió el rumor de que la actriz mexicana había fallecido. (Foto: Mauricio Dueñas/AFP)

La grabación acumuló miles de reproducciones y comentarios, mientras los seguidores de la actriz buscaban confirmar la información.

¿Cómo reaccionó Florinda Meza a los rumores de su supuesta muerte?

Lejos de molestarse o entrar en polémica, la mujer de 77 años decidió responder con humor.

La actriz publicó un video en sus redes sociales en el que desmintió su supuesta muerte utilizando un tono divertido y un juego de palabras para tranquilizar a sus seguidores.

En su mensaje explicó que no había muerto, sino que estaba "muerta de risa", haciendo referencia al video divulgado de su supuesto fallecimiento.

Florinda Meza sorprendió a sus fans cargando un video para desmentir los rumores de su muerte. (Foto: Susana González /AFP)

¿Cómo desmintió Florinda Meza su supuesta muerte usando frases de El Chavo del 8?

En el video que ya suma miles de reacciones, la actriz mexicana también incluyó referencias de su característico personaje en El Chavo del 8, serie que marcó a varias generaciones en Latinoamérica.

La actriz, recordada por su papel de 'Doña Florinda', utilizó ese estilo de comedia para responder a los rumores que circulaban sobre ella, indicando una frase que dice: "¡Y la próxima vez, vayan a inventarle cosas a su abuela!".

En redes sociales, varios usuarios celebraron la publicación y destacaron que la actriz respondió con elegancia y humor, demostrando que el espíritu del programa que la hizo famosa sigue vivo décadas después de su estreno.