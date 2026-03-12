Yuli Ruiz y Alejandro Estrada hablan de frente tras rumores en La casa de los famosos Colombia

Yuli Ruiz y Alejandro Estrada hablaron de frente y dejaron las cosas claras en La casa de los famosos Colombia 3.

Yuli Ruiz le pide explicaciones a Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Yuli a la información de Alejandro Estrada que recibió de Calma en La casa de los famosos Colombia 3?

Luego de su ruptura, Yuli recibió información por parte de los integrantes de Calma sobre una supuesta deslealtad de Alejandro hacia ella.

Beba, Valentino y Mariana le contaron lo que habían escuchado en el espionaje y, sin perder tiempo, la modelo decidió encarar directamente al actor para despejar dudas y evitar malentendidos.

Yuli le expresó a Alejandro que le dolió escuchar que él supuestamente decía sentirse usado por ella tras el romance que vivieron en el juego.

Estrada aclaró que sus palabras se estaban malinterpretando y, aunque pidió disculpas, insistió en que todo tenía una explicación y un contexto.

¿Qué le dijo Yuli Ruiz a Alejandro Estrada luego de su ruptura en La casa de los famosos Colombia 3?

Ruiz replicó que cuando existen confusiones lo mejor es hablar poco, ya que se pueden cometer imprudencias que terminan afectando la convivencia.

La modelo explicó que le dice a los demás que la decisión de terminar la relación fue mancomunada y que ambos coincidieron en enfocarse en el juego y que reconocía que había actitudes que no le gustaban a uno del otro, pero prefiere no entrar en detalles para evitar alimentar rumores.

Yuli insistió en que lo mejor es no hablar más de lo debido, especialmente frente a compañeros que podrían aprovechar cualquier momento de debilidad.

La modelo aseguró que su noviazgo con Alejandro fue sincero y no una estrategia, como algunos han comentado en los pasillos de la casa.

El actor escuchó con atención y reiteró que nunca quiso herir a Yuli. Su intención, según explicó, era expresar sentimientos que terminaron siendo malinterpretados.

Además, tanto Alejandro como Yuli se encuentran a salvo por esta semana. El actor logró salvarse gracias a una prueba, mientras que la modelo fue salvada por el público. Esto les da un respiro y la oportunidad de seguir compartiendo la convivencia tras su ruptura.