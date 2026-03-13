Neider García, novio de Karen Sevillano, sorprendió a sus cientos de seguidores en redes sociales al afirmar que de ahora en adelante se declaraba “postreriam”, un derivado de los therian, pero esta vez enfocado en los postres, lo que desató todo tipo de reacciones.

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¿Qué es un “postreriam”, la nueva comunidad a la que pertenece Neider García?

Con un video compartido a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Neider García, novio de la primera ganadora de La casa de los famosos Colombia, Karen Sevillano, confesó públicamente que de ahora en adelante se auto percibe como un “postreriam”.

¿Qué es “postreriam”? Novio de Karen Sevillano lo revela y causa confusión. (Foto Canal RCN).

El creador de contenido digital bromeó al explicar que esta nueva comunidad a la que dice pertenecer está conformada por personas que se identifican con postres de manera individual y parcial, es decir, solo en ciertos momentos.

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“Mi nombre es Neider García y soy un postreriam... Un postreriam es una persona que se identifica como un postre de manera individual y parcial”, comentó en el video.

Así mismo, reveló la curiosa forma en la que se dio cuenta de que pertenecía a esta comunidad. Según contó, en su caso se identifica con un postre de arequipe. De acuerdo con su relato, un día se percató de que su piel tenía un sabor dulce y eso lo llevó a pensar que él también era un postre.

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“Un día, sin querer, saboreé mi mano y vi que tenía un sabor dulce, como arequipe, y yo dije: no, yo soy un postre”.

¿Cómo reaccionaron los fans de Neider García a su nueva identidad como “postreriam”?

El video generó todo tipo de reacciones entre los seguidores de Neider García, quienes tomaron con humor su particular confesión y no dudaron en dejar comentarios y bromas sobre esta supuesta nueva comunidad de “postreriam”.

Neider García sorprende al declararse “postreriam”. (Foto Canal RCN).

Uno de los comentarios que más destacó fue precisamente el de su novia Karen Sevillano, quien mencionó que Neider era un gran postre, opinión a la que muchas seguidoras se unieron.

Comentarios como: “Se ve deliii y el postre también”, “Se ve rico ese postre, @karensevillano Cuídelo hija que andan lloviendo mozas”, “y neeeiderrr ahora tantas te van a querer probar”, fueron algunos de los que destacaron.