Video viral: joven sorprende al usar una tarjeta gigante y funcional del SITP

Las redes sociales volvieron a sorprender luego de que se viralizara un video en el que un joven aparece utilizando una tarjeta gigante y completamente funcional del SITP mientras ingresa al sistema de transporte en Bogotá.

¿Cuál es el video que muestra a un joven usando una tarjeta gigante del SITP y funcional en Bogotá?

A través de TikTok, un joven que se hace llamar "Soy Ditziar" ha sorprendido a varios ciudadanos al utilizar una tarjeta gigante y totalmente funcional del SITP en Bogotá.

Joven capta la atención en redes por usar una tarjeta gigante y funcional del SITP. (Foto: Freepik)

En los videos que ha compartido en la plataforma, se le ve acercándose a diferentes personas para preguntarles, en tono de broma, dónde puede recargar su enorme tarjeta. Ante la curiosidad de varios bogotanos, algunos le siguen la corriente y le indican el lugar donde podría hacerlo.

Más adelante, el joven llega a un punto de recarga y, para sorpresa de muchos, el dueño del negocio accede a cargar la tarjeta sin pensarlo demasiado, aprovechando la oportunidad de no perder una venta.

En otras escenas también se observa cómo utiliza la tarjeta gigante para pagar el pasaje de algunas pasajeras del SITP, mientras el conductor lo mira con curiosidad y los presentes reaccionan entre risas ante lo inusual de la situación.

¿Cómo funciona la tarjeta gigante del SITP que un joven hizo viral en Bogotá?

Aunque el joven no explicó cómo logra que su tarjeta gigante del SITP funcione, varios usuarios en internet notaron un detalle curioso: en el interior de la tarjeta fabricada estaría sujeta una tarjeta real con un gancho de oficina, lo que permitiría que el sistema la reconozca al momento de pasarla por el lector.

¿Qué dijeron en redes sobre el joven que se volvió viral por usar una tarjeta gigante y funcional del SITP?

Los comentarios no tardaron en aparecer y muchos internautas destacaron la creatividad del joven, señalando que se trataba de una idea tan curiosa como divertida. Algunos, incluso, se preguntaron cómo era posible que la tarjeta funcionara realmente.

Otros usuarios, por su parte, dijeron no entender cómo varias de las personas que aparecían en el video lograban mantener la seriedad ante una situación tan inusual, pues para muchos resultaba inevitable reír al ver una tarjeta de ese tamaño.