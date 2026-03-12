Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Presentadora de Noticias RCN celebra que Arcángel la mencionara en un directo: "ya me conoce"

Una presentadora de Noticias RCN celebró en redes sociales junto a sus seguidores que Arcángel la mencionara en un directo.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Rossy Lemos, presentadora de Noticias RCN mostró su felicidad luego de que Arcángel la mencionara en un directo
La presentadora de Noticias RCN mostró su felicidad luego de que Arcángel la mencionara en un directo. (Foto izquierda: Noticias RCN | Foto derecha: Dia Dipasupil/Getty Images/AFP)

La presentadora colombiana Rossy Lemos, de Noticias RCN, compartió con sus seguidores el momento en que el reguetonero Arcángel se refirió a ella en un directo.

¿Por qué Arcángel mencionó a la presentadora Rossy Lemos de Noticias RCN en un directo?

La presentadora Rossy Lemos, de Noticias RCN, no ocultó su emoción luego de que el cantante puertorriqueño Arcángel, cuyo nombre real es Austin Agustín Santos, se refiriera a ella durante un directo junto al streamer Westcol.

Rossy Lemos, presentadora de Noticias RCN
Rossy Lemos, presentadora de Noticias RCN, mostró su felicidad luego de que Arcángel la mencionara en un directo. (Foto: Noticias RCN)

El artista mencionó a la periodista tras un video viral en el que ella se equivocó al nombrar un estadio de fútbol.

Todo ocurrió durante una emisión del noticiero, cuando la comunicadora, oriunda de Quibdó, dio paso a su compañero de deportes para presentar el informe sobre un partido que se disputaría en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Sin embargo, en medio de la transmisión y manteniendo la seriedad del momento, Rossy cometió un pequeño error al pronunciar el nombre del escenario y, en lugar de decir "Atanasio", dijo "Anastacio".

El lapsus provocó que el clip se hiciera rápidamente viral en redes sociales y terminara llegando hasta el propio Arcángel.

¿Qué dijo Arcángel sobre el video donde se equivocó la presentadora de Noticias RCN, Rossy Lemos?

Arcángel, que se encontraba en un streaming con Westcol, comentó que le había parecido jocosa la escena y se la relató al paisa con lujos de detalles, ocasionando que este soltara una carcajada.

Hay un clip viral por ahí de una muchacha, que parece que es reportera de un canal de noticias, y cuando empezó a hablar llamó a un muchacho que reporta sobre deportes", dijo Arcángel.

Ante sus palabras, Rossy le hizo una invitación que fue apoyada por sus seguidores.

Arcángel, cantante de reguetón puertorriqueño
Arcángel mencionó a Rossy Lemos, presentadora de Noticias RCN, luego de que su video se hiciera viral. (Foto: Daniel Boczarski/Getty Images for Churchill Downs/AFP)

¿Qué invitación le hizo la presentadora de Noticias RCN, Rossy Lemos, a Arcángel?

En el mismo video que compartió la periodista Rossy Lemos, le expresó a Arcángel que nunca le había ocurrido algo tan inesperado con una estrella de talla mundial. Por lo que aprovechó para invitarlo a que se encontraran cuando el artista se presente en concierto el próximo 6 de septiembre en el Estadio Atanasio Girardot.

Si ya lo viste y te reíste, pues lo justo es que terminemos donde debe ser. En tu concierto. Así que... ¿Me vas a dejar por fuera o me vas a tirar una invitación para que la pases bien y yo también?", concluyó.

 

