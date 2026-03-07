Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocida presentadora de Noticias RCN confirmó que será mamá: ¿quién es?

Isabella Atehortúa, reconocida periodista y presentadora del Canal RCN reveló en sus redes sociales que se convertirá en madre.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Isabella Atehortúa anunció que está esperando su primer bebé.
Presentadora de Noticias RCN anunció que está embarazada. (Foto: Freepik)

En horas del mediodía de este sábado 7 de marzo, una reconocida periodista de Noticias RCN hizo un anuncio muy importante a través de su cuenta oficial de Instagram, pues su publicación generó muchas reacciones en las que hizo llorar a más de uno.

¿Quién es la periodista de Noticias RCN que anunció su embarazo?

Se trata de Isabella Atehortúa, reconocida periodista y presentadora de Noticias RCN de la sección A primera hora.

La periodista que no solo ha brillado en las pantallas de noticias, también fue participante del famoso reality de cocina, MasterChef Celebrity Colombia 2020 y, además, fue virreina del país en el 2018.

Sin duda, es una de las caras más conocidas de la televisión en la actualidad y su talento, carisma y energía ha hecho que los televidentes se conecten con ella e incluso en sus propias redes sociales, en donde comparte parte de su vida profesional y personal.

Isabella Atehortúa anunció su embarazo con un emotivo video
Isabella Atehortúa anunció que está esperando su primer bebé. (Foto: Freepik)

En Instagram, en donde tiene una comunidad de más de doscientos mil seguidores, Isabella hizo el anunció más feliz que pudo haber compartido.

¿Cómo anunció Isabella Atehortúa que está embarazada?

La presentadora Isabella Atehortúa publicó en su cuenta de Instagram un conmovedor video haciendo el anuncio de que está esperando su primer bebé, pues en un clip de solo 41 segundos, hizo llorar a más de uno.

La grabación con el anuncio, es de ella en un centro médico en donde le están realizando una ecografía y además de verse llorando de felicidad, se escucha al médico hablando de su bebé, a quién se le escucha sus latidos y también se ve moviéndose en le vientre de su mami.

En la descripción del video, Isabella expresa su la emoción de esta nueva etapa de su vida y, además, deja claro que están esperando con mucho amor al pequeño, pero, sobre todo, reveló su asombro de crear una nueva vida.

Presentadora de Noticias RCN anunció que está embarazada
Isabella Atehortúa anunció su embarazo con un emotivo video. (Foto: Freepik)

¿Cuáles fueron las reacciones al anuncio del embarazo de Isabella Atehortúa?

Isabella Atehortúa conmovió a sus seguidores y amigos con la noticia de su embarazo, pues generó tanta emoción por haber compartido su felicidad que, no han parado de llegarles comentarios en su publicación.

En el caso de sus compañeros y colegas del noticiero, todos le han dejado un mensaje lleno de amor, felicitándola por convertirse en madre, pero, además, sus seguidores dejaron ver su nostalgia por la forma tan noble en la que ella presentó a su bebé en gestación.

