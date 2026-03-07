¿Hermana de Yeison Jiménez sufrió un accidente?: apareció con una lesión en su rostro

Tras el fallecimiento de Yeison Jiménez, el pasado sábado 10 de enero, su hermana Lina, ha sido la encargada de la familia de compartir detalles de cómo han vivido sin el cantante durante estos casi dos meses de su partida.

Fue ella quien reveló en sus historias de Instagram, cómo fue la celebración del cumpleaños de Thaliana, la hija del artista, quien cumplió 8 años el pasado lunes 2 de marzo y así mismo, dejó ver cómo luce ahora Sonia Restrepo.

Sin embargo, aunque ha publicado cosas sobre su hermano, Lina sorprendió al dejarse ver con una lesión en su rostro.

¿Cómo apareció en redes la hermana de Yeison Jiménez con una lesión en su cara?

En horas de la tarde de este sábado 7 de marzo, Lina Jiménez, hermana del artista fallecido, Yeison Jiménez, sorprendió a todos sus seguidores tras aparecer en una historia con un parche en su ojo izquierdo.

Hermana de Yeison Jiménez preocupó tras aparecer con una lesión en su rostro. (Foto: Canal RCN)

Sin duda, nacieron preguntas de qué le habría ocurrido, si sufrió algún accidente, golpe o un tipo de lesión que la haya llevado a ponerse un parche para proteger su ojo.

Tras sacar a la luz el clip, Lina no dijo qué fue lo que le pasó, pero se espera que pueda dar un parte de tranquilidad a sus seguidores.

¿Qué ha dicho Lina sobre Yeison Jiménez ante sus dos meses de fallecido?

En los últimos días, Lina Jiménez compartió una imagen en donde se dan todos los detalles sobre la conmemoración de los dos meses de fallecido de Yeison Jiménez.

Según la información, la misa se realizará en la Parroquia Jesús Amor Misericordioso Santuario de la Divina Misericordia en el barrio Castilla, el domingo 15 de marzo.

Homenaje a Yeison Jiménez. (AFP/ Raul ARBOLEDA)

La oración está siendo organizada por el Fan Club oficial de Bogotá del cantante y por eso, dejan la invitación abierta para que lleguen todos los seguidores de Yeison.

¿Cómo fue la celebración de cumpleaños de Thaliana sin Yeison Jiménez?

A solo ocho días de cumplir dos meses de fallecido, Thaliana, la primera hija biológica de Yeison Jiménez cumplió ocho años y su madre, tías y hermanos le celebraron su fecha.

Por eso, se conoció que se reunieron para comer pastel y celebrar con ella un día tan importante, pese a que su papá ya no esté con ella.

En la imagen familia compartida por Lina, se ve que, a toda su familia con nostalgia, pero con esas ganas de superar este duelo con paciencia y amor.