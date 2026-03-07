Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Hermana de Yeison Jiménez sufrió un accidente?: apareció con una lesión en su rostro

Lina, hermana de Yeison Jiménez, generó preocupación tras aparecer en redes sociales con una lesión en su rostro.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Hermana de Yeison Jiménez preocupó tras aparecer con una lesión en su rostro.
Hermana de Yeison Jiménez apareció con una lesión en el rostro y generó preocupación. (Foto: Canal RCN)

Tras el fallecimiento de Yeison Jiménez, el pasado sábado 10 de enero, su hermana Lina, ha sido la encargada de la familia de compartir detalles de cómo han vivido sin el cantante durante estos casi dos meses de su partida.

Artículos relacionados

Fue ella quien reveló en sus historias de Instagram, cómo fue la celebración del cumpleaños de Thaliana, la hija del artista, quien cumplió 8 años el pasado lunes 2 de marzo y así mismo, dejó ver cómo luce ahora Sonia Restrepo.

Sin embargo, aunque ha publicado cosas sobre su hermano, Lina sorprendió al dejarse ver con una lesión en su rostro.

Artículos relacionados

¿Cómo apareció en redes la hermana de Yeison Jiménez con una lesión en su cara?

En horas de la tarde de este sábado 7 de marzo, Lina Jiménez, hermana del artista fallecido, Yeison Jiménez, sorprendió a todos sus seguidores tras aparecer en una historia con un parche en su ojo izquierdo.

Hermana de Yeison Jiménez apareció con una lesión en el rostro y generó preocupación.
Hermana de Yeison Jiménez preocupó tras aparecer con una lesión en su rostro. (Foto: Canal RCN)

Sin duda, nacieron preguntas de qué le habría ocurrido, si sufrió algún accidente, golpe o un tipo de lesión que la haya llevado a ponerse un parche para proteger su ojo.

Tras sacar a la luz el clip, Lina no dijo qué fue lo que le pasó, pero se espera que pueda dar un parte de tranquilidad a sus seguidores.

Artículos relacionados

¿Qué ha dicho Lina sobre Yeison Jiménez ante sus dos meses de fallecido?

En los últimos días, Lina Jiménez compartió una imagen en donde se dan todos los detalles sobre la conmemoración de los dos meses de fallecido de Yeison Jiménez.

Según la información, la misa se realizará en la Parroquia Jesús Amor Misericordioso Santuario de la Divina Misericordia en el barrio Castilla, el domingo 15 de marzo.

Homenaje a Yeison Jiménez.
Homenaje a Yeison Jiménez. (AFP/ Raul ARBOLEDA)

La oración está siendo organizada por el Fan Club oficial de Bogotá del cantante y por eso, dejan la invitación abierta para que lleguen todos los seguidores de Yeison.

¿Cómo fue la celebración de cumpleaños de Thaliana sin Yeison Jiménez?

A solo ocho días de cumplir dos meses de fallecido, Thaliana, la primera hija biológica de Yeison Jiménez cumplió ocho años y su madre, tías y hermanos le celebraron su fecha.

Por eso, se conoció que se reunieron para comer pastel y celebrar con ella un día tan importante, pese a que su papá ya no esté con ella.

En la imagen familia compartida por Lina, se ve que, a toda su familia con nostalgia, pero con esas ganas de superar este duelo con paciencia y amor.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

José Rodríguez causa revuelo tras referirse a Yaya Muñoz Yaya Muñoz

José Rodríguez sorprende son su reacción tras escuchar el nombre de Yaya Muñoz: “Esa mujer…”

José Rodríguez causó revuelo por la forma en la que se refirió a su expareja Yaya Muñoz en un reciente en vivo.

Hugo Rodallega revela la cita que tenía con Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Hugo Rodallega envía conmovedor mensaje a Yeison Jiménez tras la cita que no se cumplió

Hugo Rodallega recordó a Yeison Jiménez con un desgarrador mensaje tras recibir un detalle del equipo del cantante.

Reconocida presentadora reveló que vivió un milagro. Talento nacional

Reconocida presentadora de RCN reveló que tuvo un encuentro divino con la Virgen María estando en coma

La presentadora contó cómo una manifestación divina le dio fuerzas para sobrevivir tras una grave crisis de salud.

Lo más superlike

Mariana Zapata habló de Eidevin y Karola. Mariana Zapata

Mariana Zapata reaccionó al enterarse del gusto de Karola por Eidevin en La casa de los famosos

Mariana Zapata confesó que la atracción de Karola por Eidevin ha frenado el avance de su relación dentro de La casa de los famosos.

Maluma generó reacciones tras mostrarse conmovido en redes sociales Maluma

Maluma generó reacciones tras mostrarse conmovido en redes sociales: ¿qué pasó?

Hombre mayor gana popularidad en redes por imitar a Karina García Viral

Hombre mayor se vuelve viral por imitar a Karina García y en redes lo bautizan 'Karino'

Dulce María, exintegrante de RBD Dulce María

¿Ya nació el bebé de Dulce María, exintegrante de RBD? Publicación en redes generan dudas

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?