Sale a la luz video de otro supuesto hijo de Yeison Jiménez: ¿quién es?

El pasado sábado 10 de enero, falleció el cantante Yeison Jiménez en medio de un accidente aéreo; junto a él, viajaban cinco integrantes de su equipo y uno de ellos era su primo, Juan Manuel, con quien había crecido.

Del lamentable accidente se sabe que la aeronave habría alcanzado a volar entres tres a cinco minutos antes de caer y según expertos, esta habría rebotado, por lo que, en su segundo impacto, esta se prendió en llamas.

Tras casi dos meses de su fallecimiento, no ha sido en público alguna actualización sobre la investigación de este caso, pese a que se dijo que en 30 días habría un resultado.

¿Qué ha pasado tras la muerte de Yeison Jiménez?

Este martes 10 de marzo, se cumplen dos meses del fallecimiento de Yeison Jiménez y su equipo de trabajo; desde entonces, su familia, amigos y seguidores lo han recordado a diario.

Por esto, las redes sociales siguen inundadas con sus recuerdos, pues han salido a luz varios videos y fotos inéditas del artista, antes de ser famoso e incluso en muchas de sus presentaciones recientes antes de su fallecimiento.

Entre esos, recuerdos, se conoció un conmovedor video de él junto “a su hijo” y no es precisamente Santiago.

¿Cuál es el video de Yeison Jiménez con un supuesto hijo?

Hace algunos días, a través de las diferentes plataformas digitales, han circulado un video de Yeison Jiménez junto a un hombre que, según él es su hijo, por eso en el clip el cantante dice: “me traje a mi hijo a comer sushi”.

Sin duda, este recuerdo generó conmoción y ternura, porque el pequeño hombre que está al lado de Yeison, lo trata con mucho cariño, aunque en momento su cercanía genere risas.

De acuerdo con la publicación, este video es de cuando Jiménez estuvo de promoción en Guayaquil, Ecuador, en donde compartió un rato de risas con sus amigos.

¿Sonia Restrepo se ha referido a la muerte de Yeison Jiménez?

La esposa de Yeison Jiménez, ha aparecido en fotos y videos de sus familiares, pero no en sus redes sociales. Lo que se sabe, es que tras la muerte del cantante se cortó el cabello y en esta primera semana de marzo, celebró el cumpleaños de su hija, Thaliana.

La celebración del cumpleaños número 8 de la pequeña, generó tanta conmoción por ser su primer cumple sin el cantante.