Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sale a la luz video de otro supuesto hijo de Yeison Jiménez: ¿quién es?

Conmoción por video de Yeison Jiménez diciendo que “sacó a comer a su hijo” y no precisamente es el primogénito de su esposa.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Recuerdan curioso video de Yeison Jiménez presentando a su supuesto “hijo”
Video de Yeison Jiménez con un supuesto hijo. (Foto: Canal RCN - Freepik)

El pasado sábado 10 de enero, falleció el cantante Yeison Jiménez en medio de un accidente aéreo; junto a él, viajaban cinco integrantes de su equipo y uno de ellos era su primo, Juan Manuel, con quien había crecido.

Artículos relacionados

Del lamentable accidente se sabe que la aeronave habría alcanzado a volar entres tres a cinco minutos antes de caer y según expertos, esta habría rebotado, por lo que, en su segundo impacto, esta se prendió en llamas.

Tras casi dos meses de su fallecimiento, no ha sido en público alguna actualización sobre la investigación de este caso, pese a que se dijo que en 30 días habría un resultado.

Artículos relacionados

¿Qué ha pasado tras la muerte de Yeison Jiménez?

Este martes 10 de marzo, se cumplen dos meses del fallecimiento de Yeison Jiménez y su equipo de trabajo; desde entonces, su familia, amigos y seguidores lo han recordado a diario.

Reviven video de Yeison Jiménez con un supuesto hijo
Recuerdan curioso video de Yeison Jiménez presentando a su supuesto “hijo”. (Foto: Canal RCN)

Por esto, las redes sociales siguen inundadas con sus recuerdos, pues han salido a luz varios videos y fotos inéditas del artista, antes de ser famoso e incluso en muchas de sus presentaciones recientes antes de su fallecimiento.

Entre esos, recuerdos, se conoció un conmovedor video de él junto “a su hijo” y no es precisamente Santiago.

Artículos relacionados

¿Cuál es el video de Yeison Jiménez con un supuesto hijo?

Hace algunos días, a través de las diferentes plataformas digitales, han circulado un video de Yeison Jiménez junto a un hombre que, según él es su hijo, por eso en el clip el cantante dice: “me traje a mi hijo a comer sushi”.

Sin duda, este recuerdo generó conmoción y ternura, porque el pequeño hombre que está al lado de Yeison, lo trata con mucho cariño, aunque en momento su cercanía genere risas.

Video de Yeison Jiménez con un supuesto hijo.
Reviven video de Yeison Jiménez con un supuesto hijo. (Foto: Canal RCN)

De acuerdo con la publicación, este video es de cuando Jiménez estuvo de promoción en Guayaquil, Ecuador, en donde compartió un rato de risas con sus amigos.

¿Sonia Restrepo se ha referido a la muerte de Yeison Jiménez?

La esposa de Yeison Jiménez, ha aparecido en fotos y videos de sus familiares, pero no en sus redes sociales. Lo que se sabe, es que tras la muerte del cantante se cortó el cabello y en esta primera semana de marzo, celebró el cumpleaños de su hija, Thaliana.

La celebración del cumpleaños número 8 de la pequeña, generó tanta conmoción por ser su primer cumple sin el cantante.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jhonny Rivera en los Premios Nuestra Tierra - Dani Duke durante su visita a La casa de los famosos Colombia. Jhonny Rivera

Dani Duke lanzó comentario sobre la diferencia de edad entre Jhonny Rivera y Jenny López: ¿qué dijo?

Dani Duke no se guardó nada respecto a este tema que tanta polémica ha provocado en redes sociales y que ha sido duramente cuestionado.

Luisa Fernanda W se pronuncia sobre su relación con su mamá tras críticas Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W reveló si tiene buena relación con su mamá tras polémica con su familia

Luisa Fernanda W respondió con contundencia si tiene una buena o mala relación con su madre, tras rumores sobre su familia.

Mencionaron a Jenn frente a la mamá de Yeferson Cossio y su reacción dio de qué hablar Yeferson Cossio

La polémica reacción de la mamá de Yeferson Cossio cuando le mencionaron a Jenn

La mamá de Yeferson Cossio sorprendió a todos con su inesperada reacción cuando le mencionaron a Jenn Muriel.

Lo más superlike

Campanita es el nuevo líder de La casa de los famosos Colombia: este fue el poder que adquirió La casa de los famosos

Campanita es el nuevo líder de La casa de los famosos Colombia: este fue el poder que adquirió

Campanita le ganó a Alejandro Estrada y se convirtió en el nuevo líder de la semana en La casa de los famosos Col, con importante poder.

Pico y placa en Bogotá en marzo 2026: ¿cómo operará para vehículos y habrá cambio en el calendario? Talento nacional

Pico y placa en Bogotá marzo 2026: ¿cómo operará para vehículos y habrá cambios en el calendario?

Jhonny Rivera compartió baile junto a Jenny López Jhonny Rivera

Jhonny Rivera sorprendió al protagonizar divertido baile junto a Jenny López

Esposa de reconocido cantante lo señaló por grave hecho y su banda lo suspendió temporalmente Talento internacional

Esposa de reconocido cantante lo señaló por grave hecho y su banda lo suspendió temporalmente

Mujer se encogió casi 30 centímetros tras padecer una rara enfermedad Salud

¿Cuál es la rara enfermedad de la mujer que se volvió viral tras encogerse 30 centímetros?