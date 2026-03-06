Blessd, el artista más escuchado en Colombia en el 2025 está ultimando detalles para llevar unos conciertos inolvidables a Barranquilla y Medellín, como ciudades que hacen parte de “El Mejor Hombre del Mundo Tour”.

¿Por qué Blessd es uno de los artistas más escuchados de Colombia?

Stiven Mesa Londoño, más conocido como Blessd, es un cantante originario de Medellín, Antioquia, que ha logrado ganarse el cariño de millones de personas, debido a su constante producción de éxitos virales (como "Medallo" y "Yogurcito") y colaboraciones estratégicas con referentes globales como Maluma y Anuel AA.

Blessd es el artista más escuchado en Colombia en el 2025 (AFP]/Jose R. Madera)

¿Cuándo empezó ‘El Mejor Hombre del Mundo Tour’ de Blessd?

El reconocido cantante paisa anunció ‘El Mejor Hombre del Mundo Tour’ el pasado 09 de diciembre del 2025, sorprendiendo a sus fans con la cantidad de ciudades que visitaría en Colombia. Como tal, la gira inició el 03 de enero del 2026 en la Plaza de Toros de Cartagena, donde superó las expectativas de sus asistentes.

¿Cuáles ciudades ya ha visitado Blessd en ‘El Mejor Hombre del Mundo Tour’?

‘El bendito’, como es conocido Blessd, ha logrado recorrer gran parte de Colombia con su música y con su más reciente tour. Algunas de las ciudades que ya han sido participes de su show han sido: Manizales, Pereira, Ibagué, Bucaramanga, Cali, Neiva, Armenia y Bogotá (donde hizo soldout)

¿Barranquilla y Medellín no hacen parte del ‘EL Mejor Hombre del Mundo Tour’ de Blessd?

Los fans de ‘El Bendito’ han estado esperando con ansias que el artista llegue a cantar a sus ciudades. Barranquilla y, por supuesto, Medellín, no se podían quedar por fuera en el listado de locaciones de su gira nacional. La fecha y ubicación del show de Blessd en estas ciudades será:

Barranquilla: Estadio Romelio Martínez el 31 de marzo

Medellín: Estadio Atanasio Girardot el 28 de marzo

Por otro lado, el anuncio del show en Medellín fue especial, ya que según Blessd:

Yo sé que tenía una deuda con la ciudad que me vio crecer como artista, con la ciudad en que nací (…) No saben cómo me siento de anunciar mi primer estadio en Medellín, esto es increíble para mí (…) Estoy listo y espero disfrutar una noche de locura con ustedes.

¿’El Mejor Hombre del Mundo Tour’ de Blessd solo será en Colombia?

Aunque el enfoque principal del tour de Blessd era recorrer Colombia con su música, también anunció la expansión de su gira a Estados Unidos, incluyendo shows en múltiples ciudades como: Tampa, Nueva York, Washington, Las Vegas, Houston, entre otras.